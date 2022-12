Manu Lukoki (Stavelot): « Un nul pour que mes copains sartois soient contents »

Et s’il en a bien un qui connaît les Sartois, c’est notre ami Manu. Il a passé quatre saisons chez les Verts et n’en garde que de bons souvenirs. "Je vais revoir des copains" s’empresse-t-il de dire. "Ce sont quatre magnifiques années et je suis content de revenir. Si j’ai quitté le club il y a quelques mois, c’est parce que j’estimais avoir fait le taf. Il y avait pas mal de changements au sein du club et du noyau, et trop d’inconnues à mes yeux. Une nouvelle dynamique s’installait et je sentais qu’il fallait que parte."

« C’était tout ou rien »

L’expérimenté défenseur (37 ans) décide alors de poser ses valises à Stavelot. Un choix qu’il ne regrette absolument pas. "Stavelot, c’est magnifique ! C’est quasi la même chose que Sart. La seule différence est qu’il n’y a pas des jeunes qui suivent derrière. Sinon, c’est la même mentalité, la même ambiance et je m’éclate autant. Je ne regrette pas d’être venu ici. D’ailleurs, je ne regrette jamais mes choix."

Pontés comme favoris de la série par notre rédaction, les Stavelotains sont au rendez-vous et ont remporté la première tranche. Mais pour Manu Lukoki, le championnat se jouera à la sortie de l’hiver. "Je savais qu’on avait une bonne base mais aussi quelques inconnues. Avec la saison passée et beaucoup de nouveaux joueurs, c’était tout au rien. Et ici, la sauce a pris et les choses se sont enchaînées. Tout roule pour nous mais attention, nous sommes en 2C. Je l’ai dit au gars, dans cette série, un nouveau championnat commence après la mi-février. Il faut alors être prêt et pouvoir mettre son bleu de travail", conclut-il.

Sart – Stavelot (Dimanche 14h30)

Arbitre: M. Castaldello

Absents à Sart: noyau au complet

Absents à Stavelot: J. De Smet (blessé), C ; Brissinck (incertain)