Rassuré par deux victoires en championnat, Herve-Battice peut aborder sereinement ce quart de finale de la Coupe AWBB face à Neufchâteau, un adversaire qu’il recroisera dans deux semaines dans le championnat de R1.

"J’ai dû annuler l’entraînement de jeudi suite à plusieurs absences pour raisons diverses: bobos, malades, travail…", explique Alain Denoël, le coach herbager qui sait la tâche difficile face au leader du championnat.

"Néanmoins, ça va être chouette de jouer un match sans pression chez nous avec la perspective d’un nouveau final 4. Ce serait le troisième en quatre saisons. La qualification serait d’autant plus belle face à une super-équipe et à une grande joueuse comme Laura Henket."

Plus qu’un derby en Coupe de province

Dans la foulée, il y aura une rencontre plutôt particulière. En effet, en Coupe provinciale, une situation cocasse se présente pour le club herbager puisque ses équipes B et C qui évoluent respectivement en P1 et P2 vont se rencontrer au stade des huitièmes de finale ce samedi (20h30)… dans la salle de Battice évidemment ! Et au tour suivant, on devrait croiser Spa pour un autre derby.