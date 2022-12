Le duel face à Beaufays revêt, dans ce contexte, une importance capitale pour le coach aubelois. "C’est un match super important pour nous car ils ont trois points d’avance et si l’on parvient à gagner, on les rejoindrait avec 24 points. Cela nous permettrait d’aborder le dernier match à Geer avec beaucoup plus de sérénité et de passer l’hiver au chaud."

Ce serait aussi une manière de récompenser les supporters par une victoire pour cette dernière joute de l’année à la maison. "Et aussi le comité pour son soutien", précise Niro.

Si Beaufays était considéré comme un "oiseau pour le chat" par certains en début de saison, force est de constater que les Belfagétains ont surpris plus d’un. Mais pas Tony Niro. "On connaît leurs qualités, avec notamment les frères Turco qui ont inscrit dix-huit buts à eux seuls. Ils jouent avec beaucoup de cœur et d’expérience et ce sera tout sauf un match facile."

Ce qui peut rassurer le coach aubelois, c’est que Beaufays a pris l’essentiel de ses points sur son terrain synthétique. Sur sa propre surface, c’est Aubel qui partira avec les faveurs du pronostic. Mais ça, Niro ne l’affirmera pas.

Aubel-Beaufays (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Joskin.

AUBEL: Beckers, Monte, Hansenne, Willem, Cuypers, Colling, Diallo, Y. Charef, Remacle, Ernst, Spits, Temsamani, Kerff, Pauporte, A. Niro.

Absents à Aubel: Lahaye (ligaments) est out jusqu’en fin de saison. Vanhove purge son dernier match de suspension.