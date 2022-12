Un comitard d’Aubel va-t-il priver son club d’une demi-finale finale de Coupe AWBB?

"Je fais effectivement partie du comité sportif d’Aubel mais je joue aussi à Grâce-Hollogne avec une bande de potes en P2", explique Johan Riga. Lui et ses coéquipiers partiront avec un avantage de 16 unités suite à la différence de division. "C’est un match de Coupe et en partant à +16, il y a quelque chose à tenter", poursuit le joueur de Grâce-Hollogne, second de son championnat avec une seule défaite en dix sorties. "Si tout le monde est dans un bon jour, pourquoi pas créer encore un petit exploit. Aubel est dans une bonne dynamique, il ne faudra pas laisser Gerarts ni Perin s’enflammer et essayer de contrôler le tempo."

Johan Riga a aussi défendu les couleurs d’Aubel par le passé. "Notamment la saison de la montée de P1 en R2 via les play-off, un splendide souvenir", évoque le big man qui a démarré le basket à l’âge de 4 ans dans le "club de la famille" au BC Ans qui reste son club de cœur.

Johan Riga sous les couleurs de Grâce-Hollogne.

"J’y ai fait toutes mes classes de jeunes avec mon papa au coaching. On n’arrivait pas à s’extirper de la P2 et j’ai été contacté pour jouer plus haut. À Aubel (P1), à Alleur (R1), à l’Athénée Jupille (R2 et R1) avant un passage au CP Awans."

Johan Riga s’est aussi investi dans le coaching à Aubel au sein de différentes équipes de jeunes. "N’ayant plus le temps pour entraîner actuellement et vu qu’il n’y avait plus de basketteur dans le comité aubelois, j’ai accepté, il y a quelques années, d’y consacrer un peu de temps avec l’aide, entre autres, de Benjamin Collin et de Max Leduc."

A fond investi dans le club herbager, aura-t-il des états d’âmes en montant sur le terrain ce dimanche ? "Quand on joue, c’est pour la gagne", conclut celui qui dispute sa 32e saison de basket. "Juste que pour mon beau-frère Bertrand Beckers, Aubelois pur souche, et moi, cela reste particulier de revenir dans le Green Temple où on a des milliers de bons souvenirs sportifs et... extra-sportifs !"

Le match : RBC Aubel - Grâce-Hollogne (+16) (dimanche, 16 h 30)