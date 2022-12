Steve Paquay (Spa) : « Butgenbach mérite d’autres dirigeants »

"J’ai tourné la page même si cette décision, qui était tout sauf logique, a été difficile à accepter. On m’a reproché de ne pas donner assez de temps de jeu aux jeunes du club mais il s’agissait d’un seul joueur, fils de comitard, qui menaçait de quitter le club s’il ne jouait pas plus. Il faut savoir qu’il avait loupé la préparation et avait le moins de présence à l’entraînement. Le club de Butgenbach possède de formidables joueurs et un beau complexe mais il mérite d’autres dirigeants s’il veut évoluer. Avec du recul, je peux dire que ce limogeage m’a été bénéfique. J’ai reçu énormément de messages positifs de la part de joueurs et d’entraîneurs qui ont connu le football à un niveau plus élevé. Cela m’a donné confiance en mes qualités et m’a confirmé que je pouvais avoir l’ambition d’aller plus haut."

Pas de « revanche »

Steve Paquay a rebondi très rapidement du côté de Spa. Si les ambitions ne sont pas les mêmes qu’à Butgenbach, la passion est évidemment plus présente que jamais. Le match de ce dimanche sera particulier mais on n’entendra pas le mot "revanche" sortir de la bouche du T1 spadois.

"Désormais, l’objectif est le maintien et je suis très focus sur le boulot à réaliser. Ce qui s’est passé à Butgenbach est entre le président et moi-même. Je pense que mes joueurs voudraient m’offrir la victoire mais je leur ai dit que je ne voulais pas d’excès d’agressivité. Il ne faudrait pas gâcher notre match en tombant dans l’émotionnel. Butgenbach reste un candidat au top 5, la pression n’est pas de notre côté mais on fera tout pour grappiller comme on l’a fait à Honsfeld ou à Xhoffraix."

Spa – Butgenbach (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Jolly.

Absents à Spa: Jaspar, Haugustaine, Ramet et Brisbois (blessés), Emonts-Botz (suspendu).

Absents à Butgenbach: Y. Jost (suspendu), Servaty et Reinertz (blessés).