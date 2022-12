Spa Rally 2022 : retrouvez l’horaire complet du week-end, Thierry Neuville pour le fun, Tom Rensonnet pour le titre

"Il y a très longtemps que je n’ai plus roulé à Spa", commentait le Saint-vithois. "C’est pour moi l’occasion de fêter la fin de saison avec cette fameuse voiture qu’est la BMW que j’ai seulement pu découvrir au Shakedown. Même si comme tout compétiteur, on prend toujours le départ en voulant réaliser le meilleur résultat possible, engagé en catégorie Historic, ce sera difficile de viser un bon résultat face au Rally2. Mais je suis surtout aussi pour prendre du plaisir et profiter de mes amis."

La motivation sera tout autre pour Tom Rensonnet, puisque le pilote du RACB National Team peut encore décrocher le titre junior, son objectif du début de saison. "Bien que le rallye se déroule près de chez moi, j’ai découvert lors des reconnaissances des routes que je ne connaissais pas avec deux journées très différentes et très variées. Il nous faudra rouler intelligemment en mettant toutes les chances de notre côté pour marquer les sept points indispensables pour décrocher le titre."

D’autres prendront le départ en visant juste un bon résultat, sinon la victoire, comme Grégoire Munster ou encore Gino Bux de manière à assurer sa deuxième place au championnat pour sa première saison dans la catégorie reine. "Après nos nombreux podiums cette année, ce serait bien de passer un petit cap supplémentaire ce week-end sur un parcours qui me parle. Le minimum sera de jouer dans le trio de tête en restant au contact, et pourquoi pas, créer la surprise", conclut le Malmédien, toujours épaulé par Nicolas Gilsoul déjà sacré champion de Belgique des copilotes.

En vitesse

Spa

Retour aux sources en quelque sorte pour tous les passionnés de rallye dans notre région, puisque Spa sera à nouveau le centre de l’épreuve avec bien sur le podium, mais aussi toutes les assistances, de quoi retrouver l’ambiance des anciennes "Boucles" dans la Perle des Ardennes.

Waze

Un accord a également été pris par les organisateurs avec l’application de guidage "Waze" qui permettra à chaque spectateur de pouvoir rejoindre sans problème l’endroit choisi dans les étapes spéciales en fonction de la circulation et des déviations mises en place par les zones de police.

Régularité

Parallèlement à la finale du championnat de Belgique est aussi organisé le Spa Rally Classic, une épreuve de régularité pour voitures anciennes. Les quarante-cinq équipages engagés, dont plusieurs régionaux, devront disputer huit tests de régularité ce samedi et quatre autres demain dimanche.

Programme

Cette année, compris dans le ticket d’entrée permettant l’accès aux étapes spéciales, il se présente sous la forme d’un dépliant reprenant les principales informations et est doté d’un QR pour visualiser notamment chaque tronçon chronométré sur son smartphone.

L’horaire

Samedi 3 décembre

08h30: départ Spa

09h13: ES Stavelot-Coo

09h57: ES Spa

10h12: assistance Spa

11h19: ES Chevron

11h58: ES Moulin du Ruy

12h47: assistance Spa

13h55: ES Stavelot-Coo

14h39: ES Spa

14h54: assistance Spa

16h01: ES Chevron

16h40: ES Moulin du Ruy

17h29: assistance Spa

18h37: ES Stavelot-Coo

19h21: ES Spa

19h36: arrivée à Spa

Dimanche 4 décembre

08h30: départ Spa

09h12: ES Fays-show

09h58: ES Bruyères

10h48: ES Charneux

11h33: ES Theux

12h07: assistance Spa

12h59: ES Fays-show

13h45: ES Bruyères

14h35: ES Charneux

15h20: ES Theux

15h54: arrivée Spa