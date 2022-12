Face à sa bête noire (Sprimont B), Ster-Francorchamps ne peut pas se louper

Depuis, les choses ont changé, bien sûr. Il n’empêche que Vincent Heins se méfie de la jeune équipe sprimontoise. "C’est un peu notre bête noire, indique le T1 sterlain. Je suis positivement étonné de la résistance de cette très jeune équipe, qui joue toujours le jeu à fond." Sur son terrain, Ster se doit néanmoins de l’emporter face à la lanterne rouge avant de recevoir Melen pour clore l’année 2022. "Si on termine par un 6/6, on s’installera confortablement dans le Top 5 et on pourrait faire un break avec certaines équipes. De quoi nous donner un boost pour recommencer 2023 sur de bonnes bases. Car oui, même si on ne savait pas trop où on allait en début de saison, ce Top 5 est devenu un objectif au fur et à mesure."

Le noyau sterlain a digéré sa défaite 3-0 sur le terrain d’Elsaute jeudi dernier. "On est tombé sur un adversaire très costaud, mais ce score ne reflète pas tout à fait le match. C’est surtout devant le but qu’on n’a pas été à la hauteur." Quatre jours avant, Sprimont B avait pris le même tarif au stade Léon Crosset. Depuis, les troupes de Faustino Garcia ont continué à bosser. "Le groupe continue à répondre présent, explique le T1 sprimontois. Tant que c’est mathématiquement possible, on se bat pour le maintien. Et quand ce ne sera plus le cas, on se battra pour aller chercher des victoires." Garcia se souvient aussi de l’aller. "On avait beaucoup souffert et eux avaient manqué d’efficacité. Pour le même prix, on aurait même pu réaliser le hold-up à la dernière minute. Ce qui est sûr c’est qu’il faudra se montrer solides et solidaires pour essayer de faire un résultat à Ster."

Ster-Francorchamps – Sprimont B (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Baeke.

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Lambrechts, Joao, Wangermez, Raskin, Calisgan, Hermant, Gilis, Restiglian, Scheffer, Boreio, Domken, Delhez, Dardenne, Crisigiovanni.

Absent: Thelen (malade).

SPRIMONT B: tout le noyau est disponible. Faustino Garcia établira son 15 ce samedi matin.