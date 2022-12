Dison-Andrimont sans Kpako, retourné au Cameroun

Autre sociétaire de P1 toujours en lice, le Casino Spa rencontre lui aussi une P2 – un déplacement à Tilff C (samedi, 18h) – et doit donc aussi envisager passer un tour de plus… Plus compliqué sans doute pour Pepinster B qui reçoit le Mosa Angleur (samedi, 19h), un adversaire qui évolue dans la même série de P2 en championnat… mais avec le double de succès !