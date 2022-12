Par contre, il en profite pour enregistrer le retour de Sergio Teruel, absent depuis plusieurs semaines. "Le retour de certains va faire du bien, même s’ils ont besoin de rythme et de matches. Sergio commencera sur le banc mais nous aurons besoin de son expérience d’ici peu. On va tout faire pour les ramener au top au deuxième tour. Ils peuvent apporter un plus et on le sait. Loris (La Delfa) va jouer, il a besoin de temps de jeu. Tout comme Thomas (Binot)", dévoile Christophe Kinet. Dans l’autre sens, il ne pourra pas compter sur plusieurs titulaires habituels, comme Arnaud Godard, Julien Meunier ou encore Laurent Clerbois.

Forts de leurs trois points acquis à Hamoir, les Disonais continuent de prester sans pression. "On l’a emporté, en plus avec la manière, sourit-il. C’est aussi le résultat de tout un travail réalisé en amont depuis plusieurs années déjà. Le club vit bien. Mais cette année est un tournant, car la D2 est encore un autre niveau que la D3. Et on veut continuer de progresser car Dison a encore de belles choses à proposer", assure le coach des Stadistes. Cela passera par un déplacement à Namur. "C’est une équipe qui tourne bien et est dans une spirale positive. Attention à sa vitesse et son expérience", prévient Christophe Kinet.

Union Namur – Dison (Samedi, 20h)

Arbitre: M. Ledda.

DISON: Rico-Garcia, Biondolillo, Mara, Manfredi, Palm, Leers, Schillings, Demarteau, La Delfa, Akdim, Legros, Binot, Manchigov, Merola, Teruel, Salihi.

Absents: Meunier et Clerbois (suspendus), Habran (malade), Godard (dos), Courail (pas prêt), Castela (péroné).