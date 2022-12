Neuvième avec 19 points, le très jeune groupe verviétois, qui découvre la P4 depuis le début de cette saison, espère quant à lui prendre son envol et se montre ambitieux en cette 2e partie de championnat. "Nous avons beaucoup appris lors de ce premier tour, notamment face à des équipes expérimentées comme Charneux", explique Patrick Klinkenberg, le T1 par intérim. "Mais nous attendons plus de cette équipe et visons le tour final via le gain de la 3e tranche, cette rencontre sera un véritable test."

Charneux – RCS Verviers B (Samedi, 14h30)

Arbitre: M. Koç.

Absents à Charneux: A. Bragard (blessé), N. Simonis (incertain).

Absents au RCS Verviers B: Abid, Steyat, El Hajjaji, K. Musse (tous blessés).