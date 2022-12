« C’est notre plus long déplacement, et on ne veut pas s’y rendre pour rien » prévient Sélatine Deniz avant Hannut - Malmedy

Opposés à Tilleur (P2B) en Coupe de la province samedi dernier, les Dragons l’ont emporté sans trembler et se déplaceront ainsi à Hannut pour définitivement confirmer qu’Aubel n’était qu’un accident. "On reste malgré tout sur une très bonne dynamique et j’ai senti à l’entraînement cette semaine que mes joueurs étaient concentrés sur cette rencontre. Ce sera notre plus long déplacement dans ce championnat et on ne veut pas s’y rendre pour rien."

Septième avec 5 points de moins que Malmedy, Hannut vient de se séparer de son coach (le médian Marco Crotteux assure actuellement l’intérim) après une première moitié de saison bien en-dessous de ce que pouvait espérer le club au vu du noyau très compétitif constitué. Malmundaria devra donc se méfier de la bête blessée s’il veut garder le cap au sein de ce top 5 de P1 !

Hannut – Malmundaria (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Corbay

MALMUNDARIA: Hagemann, Samray, Cassoth, R. Jacob, Mathonet, Le Bohec, Bucak, R. Krings, Denis, Custinne, Q. Jacob, Geelen, Crosset, Nijhof, Dethier

Absents: Simon et Vicqueray se sont blessés au mini-foot et ne joueront plus en 2022. Ernens et Oury sont encore trop courts.