Ottoman Verviers reçoit le méconnaissable SJS Aubel après un derby explosif face à TH Logistic Dison

Mais le gros rendez-vous de la formation lainière avait lieu quatre jours plus tard, puisque vendredi dernier, l’équipe se déplaçait à la bulle de Gérardchamps pour y affronter TH Logistic Dison dans le cadre d’un derby spectaculaire et très attendu. Les Disonais ont secoué les filets via Abdesadek Terbag (4), Mohamed Boukkalkoul, Younes Ramdani et Islam Manchigov alors que les "Ottomans" ont pu compter sur Umit Bariskan (3), Alim Ayvazoglu, Altan Keles, Ali Bucak et Akin Ozdemir pour dessiner ce 7-7 haut en couleur.

« Le futsal verviétois est le grand gagnant »

"Un match spectaculaire, dans un hall de Gérardchamps rempli avec une belle ambiance. C’était un match équilibré, même si au nombre d’occasions, nous étions au dessus. Toutefois, si nous avons souvent mené, on a failli perdre car Dison inscrit le 7-6 en fin de partie mais on a su égaliser" relate Umit Bariskan. Chez les visités, l’entraîneur Selim Tinik assure que c’était "le match à ne pas rater, avec une incroyable ambiance et du spectacle." À ses yeux, "c’est le futsal verviétois qui est sorti gagnant de la soirée." TH Logistic Dison (6e, 8 matches, 9 pts) estime avoir prix un bon point et rappelle que le groupe demeure invaincu depuis octobre. Ce vendredi, déplacement périlleux au MFC Sougné, actuel 2e du championnat. "On compte un match de moins que les autres équipes. Si on remporte ce match en retard, on peut se hisser à la troisième place."

Cette dernière place sur le podium de D3C nationale, c’est justement le MF Ottoman Verviers (9 matches, 11 points) qui l’occupe actuellement. "Nous sommes enfin dans le haut du tableau comme on l’espérait" reprend Umit Bariskan pour les Verviétois. "Depuis le match en Coupe et l’élimination contre GSI Verviers (D2), nous affichons un meilleur état d’esprit. D’ailleurs, on reste sur un 4/6 avec un partage contre le leader de D3C: Tintigny !"

Une arrivée à SJS Aubel qui se déplacera à Andrimont

La suite, ce sera ce vendredi (21h15) à Andrimont face à Saint-Jean-Sart Aubel. Des Aubelois méconnaissables cette saison, antépénultièmes, et qui restent sur une défaite 5-8 contre Gedinne United.

"Entre ceux qui ont fait l’impasse parce qu’ils jouaient football samedi et ceux qui n’étaient pas disponibles vendredi, on a manqué de joueurs, comme d’habitude" lâche, avec un brin de lassitude dans la voix, le joueur-entraîneur de SJSA Antoine Baltus. "Nous étions menés de 6 buts, donc on revient bien avec ce 5-8 final (but de Smits, doublés de Crasset et Meyers), mais on n’a pas bien joué". À noter que la formation orange a signé Martin Guichard, Français qui étudie actuellement à Liège (et qui est passé par Herstal au football). "Il devrait être plutôt disponible…" Une bonne nouvelle, puisqu’on le rappelle, SJS Aubel aura fort à faire ce vendredi à Andrimont, face à Ottoman Verviers. "Il y a le marché de Noël à Aubel, donc ça s’annonce compliqué. Mais on aura tout de même 7 ou 8 joueurs pour ce déplacement. C’est triste, car on sent qu’on est déjà en roue libre alors qu’on n’est qu’en décembre" conclut Antoine Baltus. Un constat qui tranche avec la motivation palpable du côté d’Andrimont, fief du MF Ottoman Verviers. "On sait qu’il y a de la qualité dans cette équipe aubeloise qu’on connaît finalement peu. Mais on veut tout faire pour enchaîner et l’emporter" prévient Umit Bariskan côté verviétois.