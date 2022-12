Les classiques, mais aussi deux nouvelles spéciales au Spa Rally 2022

Stavelot-Coo

Samedi matin, les concurrents seront tout de suite mis dans le feu de l’action avec la première nouveauté de cette édition comprenant une première partie assez étroite traversant les hameaux de Ster et Renardmont avant de monter la Haute Levée et d’entamer la deuxième partie en redescendant Amermont avec une arrivée aux Combes, à proximité du circuit de Spa-Francorchamps au terme d’un peu moins de 15 km.

Spa

Elle porte très bien son nom puisque les voitures débouleront dans sa partie finale au centre de la cité thermale, via la descente d’Annette et Lubin. Ambiance assurée à l’arrivée de ce tronçon de 7 km.

Chevron

Avec ses quinze kilomètres on reste dans du plus connu, puisqu’elle est identique à l’an dernier, mais sera parcourue dans le sens inverse, manière à varier les plaisirs avec un départ donné sur la place de Chevron, dont les concurrents feront deux fois le tour, dans une ambiance de feu et une arrivée à Lorcé.

Moulin du Ruy

Quatrième spéciale de la première journée, longue de sept kilomètres, elle débutera par la descente du Rosier. Après le passage par Moulin du Ruy, les concurrents attaqueront une partie plus étroite et plus technique. Au final, cela donne un tronçon plus court, mais très varié.

Fays-Show

La journée de dimanche démarrera avec une spéciale longue de 13 kilomètres, la seule totalement identique à 2021. Il est vrai que sa partie show est aussi connue qu’appréciée, avant la traversée de Sassor pour une descente assez technique jusqu’à la grand-route de Polleur et l’arrivée sur un jump qui fait le bonheur des chasseurs d’images.

Bruyères

C’est la seconde nouveauté avec ses douze kilomètres relativement étroits et sinueux entre les haies reliant Bruyères, Manaihant, Bois de Rechain et Bois de Herve. Des appellations encore inconnues des inconditionnels des rallyes belges.

Charneux

Avec ses dix kilomètres, elle sera parcourue à l’envers par rapport à l’an dernier et comprendra une nouvelle portion finale à partir de la Croix de Charneux, mais quel que soit le sens, elle reste technique et vallonnée.

Theux

Incontournable du Spa Rally, elle sera disputée dans une version de treize kilomètres avec autant de nouveautés que de portions connues. Etroite et sinueuse, mais néanmoins rapide, elle servira de Power Stage obligeant les concurrents à rester concentrés jusqu’au dernier exercice chronométré de cette édition et un ultime rebondissement possible.