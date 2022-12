Six camps de base seront installés en Wallonie. Dont deux en région verviétoise ! À savoir Spa accueillera lui le badminton à La Fraineuse et le circuit de Spa-Francorchamps les cyclistes sur route et les vététistes.

"Avant de partir pour Paris, nos athlètes pourront se préparer dans leur centre d’entraînement et profiter des infrastructures du sport de haut niveau, en collaboration avec Sport Vlaanderen, l’Adeps et Ostbelgien (NDLR: la communauté germanophone) ", a souligné Jean-Michel Saive, président du COIB, lors de la conférence de presse.

Ces "Team Belgium Basecamps" seront installés début juillet 2024 mais les athlètes pourront déjà les utiliser durant toute la saison. "Les athlètes de haut niveau sont déjà prioritaires pour les installations durant toute la saison. L’idée est d’ouvrir les camps dans la dernière ligne de la préparation pour les Jeux avec l’entourage des athlètes qui sera présent. Ils seront ouverts jusqu’à l’avant-dernier jour avant le début des JO."

L’occasion de voir à l’œuvre les Wout Van Aert et Remco Evenepoel à l’entraînement dans les Ardennes, et pour Pierre de Froidmont de s’échauffer à domicile ?