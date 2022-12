Hockey | Thomas Lejeune Debarre (Verviers) : « Le meilleur moyen de se maintenir en D2… est de monter en D1 »

En bouclant le premier tour à la deuxième place (après treize matches, dont neuf victoires et une seule défaite), la formation du coach Michiel Stap n’arrête pas d’impressionner. "La sauce a très vite pris avec le nouvel entraîneur. Et même si on connaissait le potentiel de l’équipe, on ne s’attendait pas à ce que ça ailler aussi vite, aussi haut. C’est une surprise pour tout le monde et il en revient au mérite de tout le groupe", commente Thomas Lejeune Debarre, heureux d’avoir déniché la perle rare à la tête de l’équipe. "C’est le “ match ” parfait ! Tout a été clair et rien n’a jamais été caché entre Michiel et le club. Rapidement, on a compris quel chemin prendre pour avancer ensemble. C’est quelqu’un qui voit à long terme, qui est très exigeant et qui amène une autre philosophie, venue des Pays-Bas."

Objectif demi-finale

Avec cette première partie de saison bouclée, les hockeyeurs verviétois ont déjà les yeux rivés sur la seconde, qui débutera début mars 2023. Qualifiés pour les play-offs, ils seront versés dans une des deux poules de quatre (avec le Parc, le Relax Uccle et Vivier d’Oie). Après ces matches sous forme aller et retour (donc six rencontres au total), les deux premiers auront le droit de disputer une demi-finale. Les vainqueurs monteront en D1 et la finale se disputera donc pour l’honneur.

L’appétit venant en mangeant, avec quelle (nouvelle) ambition le RHCV va-t-il aborder cette phase ? "Personne ne veut en rester là, ce n’est pas notre état d’esprit. On vise les demi-finales", annonce le président. Comprenez que la montée n’est pas une obligation… mais qu’elle ne se refusera pas non plus. "Si on reste en D2, l’ambition sera la même, à savoir atteindre le top 8. Mais le meilleur moyen de se maintenir en D2… c’est de monter en D1", sourit Thomas Lejeune Debarre.

Un nouveau terrain à Maison-Bois en 2024 ?

Mais là, se pose la contrainte des infrastructures. Si le club bénéficie déjà d’une dérogation accordée par la Fédération pour évoluer sur son terrain (en partie non-conforme pour la D2), cela ne pourra plus être le cas un échelon plus haut. Pour rappel, il existe bel et bien le projet, sur le site de Maison-Bois, de renouvellement du terrain actuel et de la création d’un demi-terrain à côté, en cofinancement avec la Ville de Verviers. Mais s’il y a un bien un accord de principe entre les deux parties, le timing ne peut pas être accéléré. "Si tout s’aligne bien, le projet verra le jour en 2024", précise Thomas Lejeune Debarre. "C’est une obligation pour continuer à nous développer. Car nous sommes bloqués pour le moment, on est à saturation alors qu’on a franchi la barre des 400 membres." En cas de montée en D1 à la fin de cette saison, le RHCV n’aura d’autre choix que de se délocaliser, provisoirement, chez un voisin (Embourg ou l’Old Club). "On devra s’organiser, mais nous n’en sommes pas là du tout", avance-t-il.

Avant la reprise de la compétition début mars, l’équipe première reste en alerte cet hiver, en disputant pour la première fois le championnat indoor. "On commence tout en bas, donc en D3 nationale. On vise la montée en D2", commente-t-il. Ensuite, l’équipe partira en stage fin février dans le sud de l’Espagne.

Vers la D2 pour les dames

Mais il n’y a pas que l’équipe première des hommes qui performe, celle des dames n’est pas en reste non plus cette saison. Actuellement, elle occupe la première place en D3, avec un point d’avance sur les deuxièmes, le Stix. "Là aussi, elles sont au-dessus des attentes. Leur niveau de jeu a augmenté et elles ont surtout gagné en maturité en apprenant beaucoup de la saison passée. L’objectif est clairement la montée en D2", ambitionne le président du RHCV, qui ne peut être que satisfait du premier tour des uns et des autres. "Sans oublier nos équipes de jeunes, qui performent aussi", conclut Thomas Lejeune Debarre.