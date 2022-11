Willy Lenaertz, 92 ans et la passion du ping chevillée au corps

Il est connu de tout le monde là-bas et c’est bien normal puisqu’il a tout vécu, sans interruption. Il y a été impliqué comme membre du comité mais aujourd’hui – et c’est compréhensible –, il se contente du rôle de joueur. Soit il participe à l’interclubs du vendredi soir, soit il se déplace à la salle pour prendre part à l’entraînement du jeudi.

Quelle est l’explication d’une telle longévité ? "C’est le plaisir, explique le vétéran. J’aime rester en mouvement. Le tennis de table est un sport qui fait bouger. Et puis c’est un beau passe-temps pour rencontrer du monde et passer une soirée agréable." Et du monde, il en a croisé dans les salles de ping. Notamment à l’époque où il formait équipe avec Joseph Giergen, Léon Lecloux et Robert Albert. "C’était au début des années 2000, précise le Jalhaytois. À nous quatre, on totalisait 300 ans !"

Aujourd’hui, Willy évolue avec des joueurs plus jeunes mais la passion reste. Son ami José Closset témoigne: "Willy est un personnage simple, toujours souriant et de bonne humeur. Il recherche les contacts humains et, vraiment, ce qui le caractérise, c’est qu’il a toujours bon moral. Et puis il est actif, il ne reste jamais à rien faire." Rajoutons que notre aîné est un sportif dans l’âme. Jusqu’en 2019, il s’est adonné à son autre passion qui est le vélo. Il pratiquait la petite reine assidûment et puis a été le président du club cycliste de Dolhain pendant 20 ans.