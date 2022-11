Trop « tendu », ce match de provinciale liégeoise est arrêté à la 55e

Après trois défaites de rang, qui l’ont sérieusement éloigné de la tête du tableau, Chevron se devait de réagir. Corrigé par Stavelot B (0-7), Waimes-Faymonville B, lors de la dernière joute, les hommes d’Éric Heuse avaient, eux aussi, des choses à se faire pardonner. Est-ce cette pression (bien que le match n’avait pas de réel enjeu), qui a rendu le match très tendu, au point d’obliger l’arbitre de mettre fin au match prématurément, à la 55e minute ?

"Il y a eu quelques contacts rudes en première mi-temps de la part des joueurs de Chevron, dont une jaune très limite, explique l’entraîneur local. Mes joueurs ont répondu et le match devenait de plus en plus tendu. Je pense que l’arbitre a pris la bonne décision."

Du côté de Chevron, on regrette cette fin prématurée. "On était bien dans le match et on aurait pu repartir avec les trois points, peste le T1 Chevronnais, Sébastien Grosjean. Je suis étonné de l’arrêt du match et c’est d’autant plus frustrant mais il est vrai que la tension est montée progressivement dans le match." Un rapport de l’arbitre suivra et le comité provincial devra trancher. Le match sera-t-il à rejouer ? Le résultat sera-t-il acté ? Les deux équipes perdront-elles ce match par forfait ?

Waimes Faymonville B 0 – Chevron 0 (arrêté à la 55e)

Arbitre: M. Bailoux.