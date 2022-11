Spa Rally: un plan de sécurité peaufiné depuis des mois

Ensuite, le plan de sécurité doit être homologué par le RACB, le ministère de l’intérieur et sa commission des rallyes, la province et les différentes zones de polices concernées avant d’être envoyé à tous les intervenants sur le terrain durant le rallye, à savoir les commissaires, les stewards et tous les services de sécurité comme les ambulances, les pompiers ou encore les dépanneurs. "Sans oublier les riverains auxquels nous remettons un courrier", poursuit Philippe Marquet. "Cette année, ils sont 5.000 puisque nous avons aussi pris contact avec ceux du centre de Spa."

Des équipes pour gérer le public

Enfin, arrive la dernière ligne droite avant le début du rallye avec le dernier briefing de sécurité en présence des responsables de tous les services concernés.

La tâche de Philippe Marquet et de son équipe n’est pas terminée par autant, car ces 3 et 4 décembre, il sillonnera le parcours, prêt à parer au plus pressé en cas de problème. "Outre les commissaires de route, nous pouvons compter sur les équipes de stewards qui gèrent le public. Nous disposons également d’une équipe de motards pouvant intervenir rapidement, une nouveauté cette année, soit plusieurs centaines de personnes au total. Sans oublier l’importance des trois voitures précédant les concurrents qui autorisent, ou non, le départ de la spéciale."

En vrai pro, Philippe Marquet n’en aura terminé avec cette édition du Spa Rally que dimanche soir, après l’arrivée de la dernière voiture et le passage des balayeuses dans chaque spéciale avec la réouverture des routes.