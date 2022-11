Neuf absents (!) au plus mauvais moment à la Team GSI Verviers

Dixième en D2, la Team GSI Verviers a subi la loi de Wavre-Limal, deuxième du classement. Battus 4-7 chez eux, à Henri-Chapelle, les Verviétois ont "trop laissé jouer l’adversaire, été trop loin des hommes et sans jamais savoir emballer le match. On ne pouvait rien revendiquer vendredi dernier" estime le coach de GSI Anthony Rox. "Il y avait deux joueurs à tenir chez eux et on ne l’a pas fait." Jacinto, Romain Frère, Crosset et Deflandre ont toutefois marqué, même si ça ne rapporte rien.