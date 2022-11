Mayron Wilkin, le capitaine du BC Verviers (R1) : « Quentin Désert a failli démissionner après Belleflamme »

"Quentin a tenu à nous annoncer lui-même cette décision qui nous attriste car nous étions encore tous derrière lui", explique le meneur verviétois. "Si nous avions déjà eu peur de le perdre après le match de Belleflamme – puisqu’il avait à l’époque annoncé avant la rencontre qu’il démissionnerait s’il n’y avait pas une réaction – on est plutôt étonné de voir le comité prendre cette décision maintenant avant de jouer Ans qui est dernier. Mais on comprend également ce choix car il est clair que les résultats n’étaient pas là et qu’il faut sans doute un électrochoc. Et comme toujours, c’est le coach qui est le premier fusible."

« À présent, tous derrière Bruno Dagnely ! »

Comme beaucoup, Mayron Wilkin a du mal à identifier le mal… "Quentin a d’indéniables qualités tant comme coach que comme entraîneur. Peut-être que le fait d’avoir porté les deux casquettes de coach en R1 et de joueur en P2 ne l’a pas aidé. Dès la fin de nos matchs, il devait en effet quitter le groupe pour monter à son tour sur le terrain. Et avec comme coéquipiers, certains joueurs qu’il venait de coacher… Peut-être a-t-il parfois manqué d’une bonne discussion d’après match autour d’un verre ?"

Il faudra à présent reconstruire autour de Bruno Dagnely. "Le choix du nouveau T1 est logique et le plus plausible car il fallait être efficace dans l’urgence", jauge Mayron Wilkin. "Il a par ailleurs une solide expérience pour avoir coaché Spa en D3, sa gestion de groupe a fait des merveilles à l’époque."

Et de conclure: "Nous étions encore tous derrière Quentin Désert, nous serons à présent tous derrière Bruno Dagnely."