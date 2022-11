"Ils n’étaient que cinq avec un certain Dylan Lambrecth (NDLR: ex-Liège et Anderlecht) dans le but. C’était 1-2 à la mi-temps mais ils prennent une jaune (NDLR: le joueur doit sortir) et, en infériorité numérique, le match était terminé" analyse le gardien aubelois Maxime Colson. Nijhof (7 buts), Kever (6), Bauwens (2), Langhoor (1) et Teneye (1) n’ont pas fait dans le sentiment. Ce vendredi, l’équipe coachée par Luc Heins reçoit la jeune formation verviétoise d’Essalem.

"C’est un derby sans l’être pour nous, on ne les connaît pas spécialement, même si les équipes vervietoises sont souvent de vraies équipes de minifoot, ce qui ne nous convient pas trop. Mais on tentera de prendre les 2 points. Et puis on ira à Slins pour terminer l’année 2022" conclut Maxime Colson pour le Celtic Aubel, 6 avec 12 points en P1.

L’adversaire de vendredi, à savoir Essalem Verviers, vient de se rassurer face à la lanterne rouge (PDTG Donceel) avec un succès 6-2 ce 25 novembre. Keny Bunga et Rayane Chauveheid se sont offerts des doublés, alors que Naim El Kalloubi et Yassin Bahadir ont également soigné leurs statistiques. Ce vendredi 2 décembre à Aubel, le match s’annonce autrement plus corsé.

"L’année passée nous avons perdu en coupe contre le Celtic Aubel. L’expérience pourrait faire la différence mais sur les trois derniers matches, nous avons signé deux victoires et un nul donc je suis confiant. Mais oui: ça va être très difficile !" sait Zafer Bahadir, le mentor d’Essalem Verviers (8e, 9 pts).

HDKP assure l’essentiel

Enfin, HDKP Team Herve (4e, 12 points) demeure au pied du podium après son très court succès 3-4 chez l’avant-dernier, New Liège. Une réaction après la défaite face au Celtic Aubel une semaine plus tôt.

"Contre New-Men Liège, nous n’étions que six et ceux qui ont joué ont peu de temps de jeu pour le moment" explique Anthony Niro, joueur et dirigeant du club. "On a fait le plus important: ramener les deux points de ce match où nous étions battus 1-0 à la mi-temps." Anthony Niro, qui n’a joué que quelques minutes (match de football avec Aubel le lendemain), a tout de même planté un doublé. David Smets et Lionel Demeulen ont, eux aussi, marqué.

HDKP Team Herve recevra Schreder Ans, malmené par le Celtic Aubel (3-17, voir plus haut), ce vendredi 2 décembre.

"On a beaucoup d’absents et de blessés. La trêve fera du bien. Ce vendredi, on devra à nouveau privilégier les points à la manière, histoire de rester dans le Top 5" espère Anthony Niro.