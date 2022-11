Le président du Cosmos Stavelot en deuil

Sans faire trop de bruit, le Cosmos Stavelot s’est confortablement installé dans le top 5 de la D3 nationale C. Le club cher au président Jean Roufosse vient de prendre deux points supplémentaires en l’emportant 4-3 face à Marseille Wanze. Roland (2), Monville et Machu ont planté les roses stavelotaines. À noter que dans les buts, c’est le jeune Mathieu Foguenne (18 ans), gardien numéro 2 en P3, qui a remplacé l’habituel titulaire Coenen, malade, au pied levé et avec succès.