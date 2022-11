Le point sur la nationale: la scoumoune pour Tiège A

Même score de parité et même position au classement pour Tiège C en nationale 3, cette fois contre Hoboken. Maréchal, Marcoux, Noël et Delnoy sont bien à leur place dans cette division. Par contre, le combat était inégal pour Minerois A contre le leader du Smash Dolfijn. C’est bien simple, les Miniers Degive, Lambiet, Stempien et T. Hermanns n’ont pas pu accrocher la moindre victoire individuelle. Au classement, l’équipe est dixième avec deux points d’avance sur le premier descendant.

Enfin, prenons des nouvelles des équipes de Wallonie Bruxelles. Vervia est dernier dans la série B. Cette semaine encore, seuls Justin Xhrouet (2) et Thomas Dreze (1) sauvent l’honneur mais c’est trop peu. En série D, Welkenraedt A ramène un bon point de son déplacement à Pecq tandis que Minerois B s’incline. Les deux équipes sont au chaud dans le milieu du classement. Enfin, Tiège D était bye ce samedi. Chez les dames, victoire 8 à 2 pour Minerois A en superdivision. Godefroid, Heyeres et Ceulemans ont assuré et ont bon espoir. D’autant plus que l’équipe de Jamoigne va se rajouter dans cette lutte. Enfin Minerois B s’incline en WB et voit définitivement s’éloigner les places montantes.