"Cette saison sportive restera marquante pour les spectateurs, organisateurs, promoteurs, prestataires, et travailleurs du circuit qui auront vécu une année haletante, sans pause, animée d’une succession d’événements organisés avec brio", souligne Amaury Bertholomé, le directeur général.

"Nos équipes ont eu à cœur de donner le meilleur d’elles-mêmes pour rendre le circuit encore plus beau et toujours plus sûr. Le travail continue pour améliorer l’accueil de nos spectateurs et de nos organisateurs."

Les uns et les autres devront toutefois modifier leurs habitudes l’an prochain. L’avancement d’un mois du Grand Prix de Belgique de Formule Un va chambouler le calendrier habituel au pied du Raidillon. Tout spécialement durant les grandes vacances où quasi toutes les épreuves changeront de dates. Ce sont en effet les 24 heures de Spa qui ouvriront cette période estivale. Le double tour d’horloge ardennais prenant place le premier week-end de juillet (les 1 et 2) habituellement dédié aux Bikers’Classics qui trouveront refuge à la mi-août (les 12 et 13), obligeant les 6 Heures Moto à reculer de deux semaines (le 27 août).

Le Spa Summer Classic passera de fin juin au deuxième week-end de juillet (les 8 et 9) avec pour conséquence que les 25 Heures VW Fun Cup se dérouleront une semaine plus tard (les 15 et 16).

En attendant la parution du calendrier officiel, on retiendra encore les nouvelles dates des 6 Heures WEC (les 27 et 28 avril) et des 24 Heures Motos (les 17 et 18 juin).