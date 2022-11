Le score est sévère, 1 à 15, et pourtant tout le monde a passé une agréable soirée lors de l’opposition entre Herve B et Pepinster A en quatrième provinciale F.

Il faut dire que les joueurs se connaissent bien et s’apprécient. Les Pepins David Archambeau et Frédéric Depuis ont régulièrement participé aux entraînements donnés à Herve tout au long de la saison post-inondations, lorsque le club du plateau a hébergé le club du bord de Hoëgne dans ses installations.

Le local Laurent Jaeghers n’a pas accroché de victoire mais s’est bien amusé. "J’ai un jeu fort défensif", raconte-t-il. "Je joue à 6 ou 7 mètres de la table et je renvoie les balles en cloche. J’exploite ainsi au maximum la salle de Herve." Puis il décrit le jeu de ses adversaires: "Dominique Matz est simplement trop fort. Pour sa part, Éric Wilmet place les balles et joue bien les contre-pieds. Frédéric Depuis a un picot court dans le revers. Mais son point fort est son top spin du coup droit qui est bourré d’effet. Finalement il n’y a que David Archambeau que j’ai pu accrocher. Je m’incline à la belle. J’étais cramé après qu’il m’ait imposé de nombreux rallyes dans les sets précédents"

Seul Sébastien Franssen sauve l’honneur pour Herve. Au terme d’un match spectaculaire contre Éric Wilmet. Il faut dire que Sylvain Lange, NC, ne pouvait rien revendiquer à ce niveau. Quant à Roland Charlier, il ne se montre pas tracassé parce que l’objectif de l’équipe est le maintien et sera assuré. Et donc chacun a pu profiter d’un après-match convivial entre joueurs qui se sont fréquentés et découverts la saison passée et qui sont heureux de se revoir.