Anna-Maria Boland, keeper de Sart à 15 ans : "Nous visons le top 6"

Il y a des passions qui se dévoilent plus tôt que d’autres. Dans le chef de la Sartois Anna-Maria Boland, c’est à l’âge de 5 ans que le ballon rond s’est imposé à elle. Avant d’être aujourd’hui titulaire dans les cages de Sart-lez-Spa, cette étudiante en ébénisterie (à Malmedy) – "J’ai envie d’en faire mon métier" – a quelque peu circulé dans la région. "J’ai commencé à Ster-Francorchamps, avant d’aller un an à Verviers, en interprovinciaux. Je suis ensuite retournée à Ster, puis Sart, à 9, 10 ans", dresse celle qui a aujourd’hui 15 ans (16 mi-décembre), soit la plus jeune de la formation après Louise Laurent. Malheureusement, tout ne s’y est pas déroulé comme prévu. "Il y a eu des tensions, car certains garçons ne voulaient pas que je joue." Dans la foulée, le dernier rempart va évoluer avec des plus jeunes et passe un test au Standard Fémina. "Ils me voulaient, mais c’était à l’époque trop compliqué pour mes parents car mon frère jouait lui à La Calamine (NDLR: Nicolas défend désormais les couleurs de l’équipe" B "sterlaine) . Puis j’ai été blessée trois ans au genou." Et la voilà donc de retour, pour jouer un mauvais tour aux défenses adverses – trois clean sheets et deux penalties arrêtés, bilan en cours.