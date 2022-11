Spa Rally: Gino Bux et Grégoire Munster pour la gagne

"Alors que le parcours du Condroz était favorable à la Porsche, celui de Spa est plus technique et étroit", analyse le Verviétois. "Certes, l’un ou l’autre tronçon pourrait bien nous convenir, mais les tractions intégrales seront à leur affaire, c’est certain."

Dès lors, tous les regards se tourneront vers les équipages engagés en Rally2. À commencer par le nouveau champion de Belgique, le Français Stéphane Lefebvre (Citroën C3) qui mettra un point d’honneur à offrir un dernier bouquet cette saison à l’équipe DG Sport Compétition qui joue à domicile. Plusieurs régionaux sont aussi bien décidés à l’en empêcher, comme Gino Bux et Nicolas Gilsoul qui réalisent une superbe saison avec leur Skoda Fabia.

"C’est vrai que remporter notre première victoire à Spa serait une belle manière de terminer l’année, mais cela va être chaud car il y a de la concurrence", reconnaît le Malmédien.

Charles sur Skoda

Parmi les autres candidats à la victoire figure encore Grégoire Munster (Hyundai i20) qui a pris la mesure du gratin mondial en WRC2 au Japon et qui ne fait pas mystère de ses ambitions. Derrière ce trio de pointe, on suivra bien évidemment les chronos de Cédric De Cecco, Maxime Potty et Renaud Herman, ainsi que de Pierre Hubin et Andy Mawet, tous avec des Citroën C3, sans oublier Charles, le cadet de la famille Munster, avec une Skoda Fabia. Dans les autres catégories, Romain Delhez (Porsche 997 GT3), Tom Rensonnet (Renault Clio Rally4), Geoffrey Leyon (BMW M3), Jordan Beaupain (Renault Clio 5), Thomas Delrez (Renault Clio) ou Antoine Luxen (Renault Clio) viseront tous la première manche de leur podium.