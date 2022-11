Dorian Jeunehomme (Sprimont) : « Le coach arrive à me sortir de la zone de confort »

Passé par le Standard, Eupen et Seraing, cet étudiant en éducation spécialisée a bien failli stopper le foot quand il avait 15 ans. "J’étais à Seraing et j’en avais marre du foot. Après trois mois, je voulais recommencer. Je ne savais pas vivre sans foot. J’ai repris à Visé dans l’école de jeunes BMFA", raconte-t-il. C’est via ce canal que Dorian Jeunehomme s’ouvre une première expérience en équipe première. "Cette école de jeunes regroupe les équipes de Visé et de Richelle. J’ai alors intégré la P2 avec Michael Mager. Je suis ensuite allé à Warsage, et enfin ici à Sprimont." Son entraîneur à Sprimont Patrick Fabère est satisfait du début de saison de son milieu défensif. "C’était un pari, comme Daniel Hernandez, qui vient aussi de P2. Il est à l’écoute et progresse bien."

Pourtant, Dorian Jeunehomme n’était pas dans les plans au début de saison. "J’ai raté les deux premiers matchs, puis j’ai été sur le banc. J’ai ensuite dû jouer deux matchs avec la P1. Depuis, j’ai été titulaire. Le coach arrive à me sortir de ma zone de confort. Avec lui, on ne peut pas se reposer sur nos lauriers", précise-t-il.

L’ancien Warsagien espère évidemment continuer sur cette lancée. S’il ne s’est pas donné d’objectif pour cette saison, ce dernier ne veut pas se limiter à la D3. "Je n’ai pas de limite. Je veux jouer le plus haut possible."