1. Les causes Une décision prise au regard des résultats sportifs qui font état de neuf revers pour deux succès et d’une inquiétante avant-dernière place dans le championnat de R1. On pensait vivre une saison tranquille voire même viser le Top 5 côté verviétois, c’est foutu avec, à nouveau, le spectre de devoir se battre pour assurer son maintien à ce niveau. Au fil des semaines, c’était une fois la défense verviétoise qui était pointée du doigt pour son inefficacité (près de 80 points encaissés de moyenne), une autre fois l’attaque pour le moins souvent stérile (68 points inscrits en moyenne). Quentin Désert a bien tenté de trouver des solutions en durcissant parfois le ton ou, à d’autres occasions, en travaillant davantage en renforcement positif. Mais pour celui qui reste soutenu et apprécié par son groupe, pas de vraies éclaircies à l’horizon.

2. Les conséquences Le choc psychologique doit avoir lieu pour inciter les Verviétois à réagir. Car les joueurs ont aussi leur part de responsabilités dans l’échec actuel. Des joueurs très souvent liés d’amitié avec Quentin Désert, il faudra pouvoir tourner la page et repartir de l’avant même si ces derniers ne souhaitaient pas son départ. C’est l’actuel assistant-coach, Bruno Dagnely, qui reprendra le groupe en main dès ce mardi. La solution sans doute la plus efficace rapidement puisque ce dernier connaît déjà les joueurs et le club. Il aura une dizaine de jours pour préparer l’importantissime déplacement à Ans (dernier) avant d’entamer un travail de plus longue haleine visant à rendre confiance à un groupe duquel on attendait beaucoup mieux cette saison. Avec une réorganisation sans doute nécessaire au sein du club puisque si Bruno Dagnely conservera la direction de sa P2 – dans laquelle joue Quentin Désert ! – qui vise une montée à l’étage supérieur, il devra sans doute passer la main pour son groupe de P4, lui aussi ambitieux.