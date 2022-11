Les points du week-end

Elsaute (jeudi): Dohogne 3, Fassin 2, Diané 1

Ster-Francorchamps (jeudi): Crisigiovanni 3, Crespin 2, Lambrechts 1

Aubel : Ernst 3, Lahaye 2, Niro 1

Classement

26 points: M. Carrea (Sprimont B)

25 points: D. Vanaschen (FC Eupen)

22 points: M. Degueldre (Hombourg)

19 points: C. Laschet (FC Eupen)

18 points: D. Gonera (Melen)

17 points: R. Denis (Malmedy), B. Deville (Elsaute)

15 points: A. Niro (Aubel)

14 points: P. Dirix (Elsaute), G. Librici (Sprimont B), C. Remacle (Aubel)

13 points: L. Demelenne (Melen)

12 points: X. Stassen (Hombourg), L. Potoms (Hombourg), F. Lambrechts (Ster-Francorchamps)

11 points: J. Williot (Elsaute), A. Pelzer (FC Eupen), A. Dohogne (Elsaute)

10 points: J. Fumagalli (FC Eupen), Q. Chandelle (Ster-Francorchamps), J. Gonzalez (Sprimont B), F. Memeti (Melen), L. Raskin (Ster-Francorchamps)

9 points: A. Crosset (Malmedy), Y. Charef (Aubel), A. Krafft (FC Eupen), G. Piron (Melen), A. Cassoth (Malmedy), P. Wangermez (Ster-Francorchamps), F. Samray (Malmedy), G. Joao (Ster-Francorchamps), B. Hick (Hombourg), K. Fassin (Elsaute), J. Crespin (Ster-Francorchamps)

8 points: A. Bucak (Malmedy), F. Henke (Melen), A. Keita (Melen), G. Hagemann (Malmedy), R. Lonneux (Melen), F. Ernst (Aubel)

7 points: A. Bah (Sprimont B), J-Y. Colling (Aubel), N. Nijhof (Malmedy), M. Bartholome (Hombourg), M. Diallo (Aubel), K. Crisigiovanni (Ster-Francorchamps)

6 points: A. Modica (Sprimont B), M. Schwontzen (Hombourg), I. Ipanga (Sprimont B), L. Le Bohec (Malmedy), N. Leroy (Melen), D. Boreio (Ster-Francorchamps)

Buteurs

9 buts: T. Turco (Beaufays), F. Turco (Beaufays)

8 buts: T. Bauwens (Hombourg), H. Neerdael (Wanze/Bas-Oha)

7 buts: A. Crosset (Malmedy), A. Domken (Ster-Francorchamps), K. Cossalter (Hannut), V. Vigil Bajo (Geer), N. Nijhof (Malmedy), J. Licour (Fize)

6 buts: J. Bisconti (Wanze/Bas-Oha), A. Guilmi (Ougrée)

5 buts: C. Laschet (FC Eupen), L. Messina (Geer), A. Formica (Hannut), K. Adam (Wanze/Bas-Oha), P. Nuozzi (Ougrée), R. Venner (Faimes), M. Corman (Elsaute)

4 buts: D. Gilson (Wanze/Bas-Oha), T. Namotte (UCE Liège), N. Henrot (Hannut), B. Vandervost (Fize), W. Allarassem (Sprimont B), J. Gonzalez (Sprimont B), I. El Ghoulbzouri (Ougrée), A. Keita (Melen), D. Vanaschen (FC Eupen), A. Cokgezen (Geer), T. Pauporté (Aubel), B. Deville (Elsaute), S. Ettitchi (Ougrée), K. Fassin (Elsaute)

Provinciale 2B

Les points du week-end

Battice: Delcour 3, Winandts 2, Botero 1.

Olne:Royen 3, Massart 2, D. De Zorzi 1.

Classement

31 points: Lonneux (Rechain).

24 points: Winandts (Battice).

21 points: Douhard (Herve).

20 points: Galère (Warsage).

18 points: D. De Zorzi (Olne).

17 points: Schurgers (Espoir Minerois).

13 points: Farssi (Battice), Limbourg (Herve), Xhonneux (Aubel B).

12 points: Bemelmans (Espoir Minerois).

11 points: Delcour (Battice), Magain (Olne).

10 points: J. Thomsin (Espoir Minerois).

8 points: Closset (Herve), Colpin (Warsage), Dumont (Rechain), Kariger (Olne), Kever (Espoir Minerois), Masovic (Wasarge), Mbazoa (Warsage), Morrier (Herve), Nols (Aubel B), Penga (Battice), Porrovecchio (Warsage).

7 points: Finck (Aubel B), Hougrand (Battice), Legros (Olne), Lekeu (Espoir Minerois), Lindemann (Warsage), P. Pesser (Aubel B), Presti (Espoir Minerois), Smets (Herve), Tricha (Aubel B).

6 points: Amory (Herve), C. Beckers (Aubel B), F. Crits (Rechain), G. Crits (Rechain), Hamdi (Herve), Janssen (Battice), Lenaerts (Olne), Lucchese (Espoir Minerois), Moll (Rechain), T. Pfaff (Rechain), Saccaro (Olne).

Provinciale 2C

Les points du week-end

Amblève: Roderburg 3, Keller 2, Ekissi 1.

Emmels: Mausen 3, Fankem 2, Kalbusch 1.

Hautes Fagnes: aucun.

Sart: Speder 3, Colin 2, Jakic 1.

Stavelot: Peso 3, Machu 2, Thys 1.

Trois-Ponts: Flammang 3, Prévot 2, Lebrun 1.

RCS Verviers: Sy 3, Mejdoubi 2, Diederen 1.

Waimes Faymonville: Leloup 3, Nagui 2, Troisi 1.

Welkenraedt: Kockelman 3, M. Selak 2, Nix 1.

Weywertz: Ro. Boemer 3, Elsen 2, Thomas.

Classement

28 points: Meessen (La Calamine B).

23 points: C. Vilz (Rocherath).

22 points: Prévot (T-Ponts).

19 points: Ekissi (Amblève), Hurdebise (Franchimont).

18 points: Flagothier (Hautes Fagnes), Willems (Heusy), Dethier (Rocherath).

17 points: Aksu (Emmels).

16 points: Fankem (Emmels), Dufour (Franchimont).

14 points: Roderburg (Amblève), Piette (Hautes Fagnes).

13 points: Heukemes (Amblève), Picquereau (Emmels), Pothen (Rocherath), Röhl (Rocherath), Mejdoubi (Verviers).

12 points: Blondiaux (Heusy), A. Ganser (Rocherath), Keller (Sart), Cornet (FC3F), Camara (Verviers), Massat (Waimes Faymonv.), Bungart (Weywertz).

11 points: Belle (La Calamine B), Degueldre (La Calamine B), Nicolaije (La Calamine B), Lejeune (Recht), Ben Sallam (Verviers).

10 points: Kalf (Emmels), Finck (Recht), Michel (Recht), Grosjean (Sart), Giuliano (Stavelot), Kudura (FC3F), Salimou (FC3F), Diederen (Verviers), Reep (Welkenraedt), R. Boemer (Weywertz), Jacobs (Weywertz).

9 points: Henrion (Franchimont), Mollers (Hautes Fagnes), Kuavita (Heusy), Magney (Recht), Schumacher (Recht), Balhan (Sart), Colin (Sart), Evrard (Sart), Thys (Stavelot), Troch (Stavelot), Bertrand (T-Ponts), Deraoui (Verviers), M. Selak (Welkenraedt), Sabitov (Welkenraedt), Rauw (Weywertz), Vilz (Weywertz).

Buteurs

15 buts: Belle (La Calamine B).

14 buts: Aksu (Emmels).

13 buts: Troch (Stavelot).

9 buts: Colin (Sart).

8 buts: Dumez (T-Ponts), Ben Sallam (Verviers).

7 buts: Salimou (FC3F), Demirkazan (Waimes Faymonv.), Plom (Welkenraedt).

6 buts: Zeimmes (Amblève), Collignon (Recht), Bongard (Rocherath), J. Ganser (Rocherath), Keller (Sart), Boucha (Stavelot), Fyon (Stavelot), Masset (FC3F), Dongo (Verviers).

5 buts: Heukemes (Amblève), Dufour (Franchimont), Diané (Hautes Fagnes), Chauveheid (Heusy), R. Lejeune (Heusy), Sangiovanni (FC3F), Deraoui (Verviers), Launoy (Welkenraedt).

4 buts: Meessen (Amblève), Gollac (Emmels), Bielen (Franchimont), Noblué (Franchimont), Simonis (Franchimont), Liotta (Heusy), Lolos (Heusy), Bastin (Recht), Gillet (Sart), Cordonnier (T-Ponts), Georis (T-Ponts), Mejdoubi (Verviers), Doucene (Waimes Faymonv.), Jacobs (Weywertz).

Provinciale 3D

Les points du week-end

Goé: Blanchy 3, Alario 2, J. Lepaon.

Jalhay: Schrayen 3, Tefnin 2, Ly 1.

Lambermont: Caliskan 3, Grétry 2, L. Lejeune 1.

Lontzen: Franken 3, Schmitz 2, Antonio Eclesiaste 1.

Saint-Vith: Raxhon 3, Mulkin 2, Pütters 1.

Spa: Jor. Heindrichs 3, Mathieu 2, Masson 1.

SRU Verviers: Fassin 3, Passalacqua 2, Guarisio 1.

Xhoffraix: Blaise 3, Zander 2, Pierry 1.

Classement

22 points: Lanckohr (Honsfeld).

17 points: Tixhon (Butganbach), Comoth (Elsenborn).

16 points: Petit (Baelen), N. Heinen (Elsenborn), Quodbach (Goé), Schrayen (Jalhay), Schartz (Spa), Demoulin (SRU Verviers).

15 points: Garroy (Cornesse), Koonen (Lontzen).

14 points: Hanssen (Elaute B), Marques-Robalo (Jalhay).

13 points: Nito (Butgenbach), Zander (Xhoffraix).

12 points: Halkin (Cornesse), D’Acquisto (Elsaute B), Volpe (Lambermont), Mauel (Lontzen), Raxhon (Saint-Vith), Bourguignon et M. Bruyère (Sart B), Jaspar (Spa), Fassin (SRU Verviers).

11 points: Bechoux (Spa), Mathieu (SRU Verviers), Woyaffe (Xhoffraix).

10 points: Kessler (Butgenbach), A. Mackels (Elsenborn), Fierens et Witwrouw (Goé), Kaulmann (Honsfeld), Hoffmann et Rogister (Saint-Vith), Ad. Bruyère (Sart B), Masson (Spa), Herzhoff (Walhorn), Courtois et Wyaime (Xhoffraix).

9 points: Voneche (Baelen), Vandermeulen (Elsaute B), Y. Heinen (Elsenborn), Donnay (Honsfeld), Cremers et Larbuisson (Lambermont), Schlinkmann (Lontzen), Pirotte (Sart B), Fassotte et Passalacqua (SRU Verviers), Blaise (Xhoffraix).

8 points: T. Jost et N. Kohnen (Butgenbach), Schreurs (Elsaute B), Bastin (Elsenborn), Blanchy et Bodson (Goé), T. Sutera et Tefnin (Jalhay), Caliskan (Lambermont), Jacinto et Urfels (Saint-Vith), Bassleer et Méant (Sart B), Dupret (SRU Verviers), Kocks, Langhoor et Musovic (Walhorn).

7 points: Valle Prado (Baelen), Léonard, Schwanen et T. Simonis (Cornesse), Bouanani, Hiligsmann, Lecloux, Njikam et Rogister (Elsaute B), Heggen et Simon (Goé), Conrad (Honsfeld), Ly (Jalhay), Letiexhe (Lambermont), Brandt et Schmitz (Lontzen), Sabella (SRU Verviers), Kriescher et Lambertz (Walhorn), Pierry (Xhoffraix).

6 points: J. Pirnay, M. Pirnay, Sangiovanni et Vanderheyden (Baelen), Haas et Lukebadio (Butgenbach), Lejoly, M. Lenz et Noël (Cornesse), Dederichs, Wattler et J. Wiesemes (Elsenborn), Bormann, R. Jost et Zinoune (Honsfeld), Dessaucy, C. Lecocq (Jalhay), Barbette, Marino et Rosciglione (Lambermont), Bolmain et T. Strumphler (Lontzen), Mulkin et Schmitz (Saint-Vith), Waauf (Sart B), Asanaj et Klöcker (Walhorn).

Buteurs

17 buts: Nito (Butgenbach), Rogister (Saint-Vith).

12 buts: Hanssen (Elsaute B).

11 buts: Quodbach (Goé), Jacinto (Saint-Vith).

8 buts: Scholl (Elsenborn), Mulkin (Saint-Vith).

7 buts: Bastin (Elsenborn), Schrayen (Jalhay), Rosciglione (Lambermont), M. Bruyère (Sart B), Masson (Spa).

6 buts: Urbain (Butgenbach), Garroy, Halkin et Lejoly (Cornesse), Schreurs (Elsaute B), Lanckohr et Zinoune (Honsfeld), Volpe (Lambermont), Schmitz (Lontzen), Frère (Saint-Vith), Passalacqua (SRU Verviers), Vanswieten (Xhoffraix).

5 buts: Heggen (Goé), Peiffer (Honsfeld), Beaujean et Mertens (Jalhay), Larbuisson (Lambermont), Dupret (SRU Verviers), M. Henrard (Xhoffraix).

4 buts: Jamagne (Cornesse), Daukandt et Gutkin (Elsaute B), T. Mackels (Elsenborn), Blanchy et Bodson (Goé), Franssen (Jalhay), Letiexhe (Lambermont), Mauel (Lontzen), Hoffmann (Saint-Vith), Counotte (Sart B), Jor. Heindrichs (Spa), Asanaj, Evertz, Klöcker et Musovic (Walhorn).

Provinciale 4G

Les points du week-end

Heusy B : E. Diop 3, V. Noirfalise 2, T. Léonard 1.

Honsfeld B : T. Gladieux 3, T. Pascal 2, F. Scholzen 1.

Lontzen B : Aucun.

Oudler : A. Kleis 3, D. Meyer 2, S. Scholzen 1.

Classement

20 points: M. Schoonbroodt (Malmundaria B).

19 points: D. Heinen (Amblève B), M. Monville (Bellevaux), S. Ziant (Stavelot B), A. Schulz (Ster-Francorchamps B).

18 points: P. Emonts (Franchimont B).

16 points: L. Wydooghe (Franchimont B), A. Fabry (Heusy B).

15 points: E. Antoine (Malmundaria B).

14 points: A. Grandjean (Bellevaux), G. Pirlet (Bullange),T. Trillet (Ster-Francorchamps B).

12 points: J. Brück (Bullange), L. Schmetz (Lontzen B), A. Duveau (Lontzen B), T. Busch (Ster-Francorchamps B).

10 points: J. Thomé (Amblève B), J. Moureau (Bullange), S. Agus (Heusy B), A. Kleis (Oudler), A. David (Ster-Francorchamps B), J. Pirard (Waimes-Faymonville).

9 points: S. Namotte (Bellevaux), C. Breuer (Bullange), E. Diop (Heusy B), P. Bunga (Heusy B), D. Harth (Honsfeld B), P. Thelen (Honsfeld B), J. Gagban (Spa B), A. Colienne (Waimes-Faymonville), F. Rings (Waimes-Faymonville).

8 points: C. Even (Amblève B), M. Corbusier (Bullange), L. Gilles (Chevron), D. Schyns (Jalhay B), N. Dupont (Malmundaria B), G. Henkes (Oudler), D. Gonay (Spa B), M. Blum (Savelot B), G. Ajman (Stavelot B), R. Campione (Ster-Francorchamps B), A. Tournay (Ster-Francorchamps B).

7 points: S. Lambertz (Amblève B), M. Mollers (Bullange), N. Mollers (Bullange), G. Houssonloge (Chevron), S. Dandrifosse (Franchimont B), E. Haas (Heusy B), N. Fickers (Honsfeld B), O. Fourez (Jalhay B), F. Pint (Oudler), D. Meyer (Oudler), J. Heindrichs (Spa B), V. Platiau (Stavelot B).

Buteurs

19 buts: M. Monville (Bellevaux).

14 buts: R. Lentz (Bullange), G. Ajman (Stavelot B).

10 buts: J. Marnette (Chevron), R. Christoph (Honsfeld B).

9 buts: O. Kivrak (Malmundaria B), A. David (Ster-Francorchamps B).

8 buts: P. Blaise (Bellevaux), A. Krupic (Bullange), P. Sternon (Chevron), H. Perez (Franchimont B), M. Sarlette (Oudler), R. Campione (Ster-Francorchamps B).

7 buts: C. Lemaire (Amblève B), D. Zeimers (Amblève B), B. Kivanda (Franchimont B), G. Thomas (Heusy B), R. Dethier (Malmundaria B), R. Wislet (Stavelot B), T. Busch (Ster-Francorchamps B), F. Rings (Waimes-Faymonville B).

6 buts: B. Roeder (Bullange), G. Coumont (Oudler), Jor. Heindrichs (Spa B).