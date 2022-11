Il avait ainsi proposé à Michel Schwontzen de prendre le rôle de T1 de l’équipe. Rôle que ce dernier a occupé jusqu’au 18 novembre dernier avant de prendre la décision de se retirer dans la foulée d’une réunion avec son groupe. "Il y a des choses qui ont été dites qui sont irréversibles à mes yeux et qui m’ont décidé à démissionner. Le foot doit rester un plaisir et là, ça n’aurait plus été le cas", nous avait-il expliqué ce soir-là.

Depuis, Xavier Stassen a repris le flambeau… et il nous informait ce lundi qu’il le gardera jusqu’à la fin de la saison.

Hombourg en revient donc aux fondamentaux en misant pour se sauver sur la formule qui l’avait mené au sacre il y a quelques mois.