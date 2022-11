Stefano Francini de retour dans son club de cœur

"J’y ai entraîné la première fois durant 3 ans et demi puis mon deuxième passage a duré 2 ans et demi avant de se terminer lors de l’arrêt dû au Covid, rappelle le nouveau mentor de Walhorn. C’est mon club de cœur, je le connais déjà bien. Mon travail m’avait un peu éloigné du football mais je dispose à nouveau de plus de temps à consacrer à mon hobby. Le foot m’a toujours apporté beaucoup de plaisir comme joueur puis comme entraîneur, c’était le bon moment pour reprendre du service et les dirigeants de Walhorn m’en ont donné l’opportunité. J’ai naturellement réfléchi un petit peu avant d’accepter mais pas bien longtemps non plus."

Si Stefano Francini a suivi quelques matches de Walhorn la saison dernière mais aussi deux rencontres cette saison, le noyau a pas mal changé depuis 2020. Il connaît malgré tout bien les forces et les faiblesses de sa nouvelle équipe. "Il n’y a plus que 3 ou 4 joueurs qui étaient déjà là lors de mon dernier passage mais le noyau actuel est tout à fait capable de faire ce qu’il faut pour participer au tour final. Il faudra se remettre sur le bon chemin le plus vite possible car l’équipe est déjà retombée à la 7e place. Nous devrons travailler les phases offensives mais aussi défensives car l’équipe a pris beaucoup de buts lors de ses dernières sorties."

À 56 ans, le citoyen de Gemmenich prendra l’équipe en main dès ce mardi soir et sait vers où il veut aller. "Tout le monde doit donner un peu plus et la présence aux entraînements est très importante, surtout pour travailler la tactique. L’équipe doit retrouver l’équilibre du début de saison et se replacer au plus vite dans le top 5. Les blessés ont été très nombreux depuis le début de la saison, il faudra analyser cela aussi."

Walhorn va affronter Cornesse puis Elsaute B avant la trêve, ce n’est pas un programme facile.