Évolution du score: 10e: 23-22, 20e: 33-46 (10-24), 30e: 49-60 (16-14), 40e: 61-77 (12-17).

BC VERVIERS B: Reynders 0, Lierneux 6, Grégoire 9, Fassotte 13, Desert 3, Pitz 4, Domken 8, Mahiat 3, Demez 8, Buscicchio 7, Lerho 0, Steeman 0.

THEUX BC: Lentz 3, Toussaint 2, Liégeois 7, Rondoz 3, Caro 9, Cawez 3, Barbay 12, Caubergh 22, Klassen 16.

Très vite le derby était lancé (5e: 7-7) et on comprenait que le classement – favorable aux Verviétois – n’aurait que peu d’importance. Le premier acte était offensif et partagé (23-22) avant que les Theutois ne marchent sur leurs hôtes pour leur infliger un 10 à 24 dans le second. "Nous avons été mangés dans l’intensité", regrette Bruno Dagnely, le coach du BC Verviers B furax sur sa défense au moment de rentrer une première fois au vestiaire. "On s’est fait voler des ballons dans les mains, on a accepté des lay-up faciles… tout le contraire de nos habitudes. Difficile de trouver des solutions quand le problème est un manque d’envie…" Et même si les locaux durcissaient leur défense à la reprise (25e: 40-48), Theux finissait par reprendre le dessus sans plus jamais être réellement inquiété. "Il fallait confirmer nos derniers bons résultats face à une grosse équipe", explique Sébastien Hella, le coach de Theux. "On savait qu’il ne fallait pas laisser émerger les grosses individualités adverses, raison pour laquelle l’intensité défensive était la clé du match."

RBC Pepinster B 64 – Jupille B 78

Évolution du score: 10e: 20-19, 20e: 27-36 (7-17), 30e: 50-57 (23-21), 40e: 64-78 (14-21).

RBC PEPINSTER B: Pirenne 2, Lecomte 5, Goemans 2, Wergifosse 16, Goffart 7, Francot 0, Dawant 2, Jennès 15, Hardy 12.

"Nous sommes tombés sur une très jeune équipe de Jupille avec beaucoup d’envie, d’intensité et de réussite… à l’inverse nous avons été amorphes, sans âme et encore moins en réussite !", constate Christophe Francot, le coach de Pepinster B qui s’est laissé surprendre par la lanterne rouge. "Au-delà du très mauvais basket proposé, c’est notre attitude qui m’a posé problème. On doit – et on va – y remédier, histoire de finir correctement ce premier tour."

RBC Alleur C 72 – Herve-Battice 55

Évolution du score: 10e: 16-14, 20e: 30-27 (14-13), 30e: 53-37 (23-10), 40e: 72-55 (19-18).

HERVE-BATTICE: Solot 3, Loupart 3, Piret 11, Mottard 8, Bonni 19, Kariger 2, David 7, Vanasch 2.

"À nouveau quatre absents dans nos rangs face à une équipe qui a bien mieux joué que nous", reconnaît Michel Derouaux, le coach de Herve-Battice qui concède un second revers cette saison. "On a joué avec suffisance contrairement à Alleur qui avait bien plus envie que nous. On rate une quinzaine de lancers francs. Et plusieurs joueurs passent complètement à côté."

RBC Aubel B 58 – US Awans 52

Evolution du score: 10: 20-8, 20: 29-21 (9-13), 30: 47-36 (18-15), 40: 58-52 (11-16).

RBC AUBEL B: Vankerkhoven 14, Correa 5, Horevoets 0, Grégoire 3, Blaise 18, Lejeune 2, Dejardin 13, Vauchel 1, Leduc 5.

Face au dernier de la série qui n’a encore rien gagné jusqu’ici, Aubel a pris un bon départ (20-8) mais n’est ensuite jamais parvenu à réellement tuer le match. On ne retiendra que les trois points…

RABC Ensival B 57 – RBC Wanze 88

Ensival a résisté 20 minutes, ce fut plus compliqué par la suite. Louis se blesse et les fautes ont réduit les rotations.