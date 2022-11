Numéro 48, Yassine Bennane (La Calamine) représente Verviers

Auteur encore une fois d’une belle prestation contre Sprimont ( malgré le revers 4-1), comme contre Huy la semaine précédente, le Calaminois n’a pas réussi à trouver le chemin des filets malgré quelques belles opportunités. "J’en ai eu deux la semaine dernière que je rate. Contre Sprimont, j’en ai trois. Je suis malheureusement tombé sur Florian Preharpe en grande forme. Il ne faut surtout pas lui enlever ses mérites", souligne-t-il.

Le jeune homme de 21 ans porte le numéro 48 dans l’équipe calaminoise. Comme pour le joueur d’Arsenal Albert Sambi Lokonga, qui le portait lorsqu’il évoluait sous la tunique anderlechtoise. Ce numéro est une référence au code postal de la ville de Verviers, 4800. "En effet, je suis Verviétois et ce numéro me convient vraiment bien", explique le joueur qui n’aura pourtant jamais porté les couleurs d’un cercle de l’ex-cité lainière… "J’ai été affilié au CS Verviers à l’âge de 4 ans. Je suis parti de suite au Standard, puis à Eupen et ensuite Hamoir", détaille-t-il. Et c’est grâce à son passage à Eupen que Yassine Bennane est arrivé à La Calamine. "J’avais Alexandre Digregorio comme coach à Eupen en U19. Quand il m’a contacté, je n’ai pas vraiment hésité. J’apprends énormément, même si je peux encore progresser en marquant plus et en évitant de faire le dribble de trop", conclut-il.