Les Pepins ont été agressés dès leur sortie de train à Bruxelles à cause du match de Coupe du monde Belgique - Maroc

Retour sur un dimanche après-midi mouvementé pour l’équipe de Pepinster (TDM2). Après leur victoire (60-70) au Royal IV Brussel, les Pepins sont finalement tous rentrés à bon port. "On a repris le train de 19 heures et on est descendu à Liège sur le coup de 20 heures pour aller boire un verre et regarder ensemble le match Espagne/Allemagne", explique l’intérieur pepin, Hugo Maréchal.