1. À la fête Le Casino Spa a engrangé une huitième victoire en championnat, la septième consécutive en incluant la Coupe. Résultat, une première place virtuelle dans le championnat de P1 puisque – au nombre de défaites (2) – les hommes de Michel Pluys font aussi bien que Alleur B qui compte un match de plus. Le club thermalien est donc plus que jamais en lice pour une course à la (re)montée au niveau régional. Et ce samedi, les Spadois disputeront un huitième de finale de la Coupe de province face à la P2 de Tilff C. De quoi sans doute envisager passer ce tour pour briller, aussi, dans cette compétition. Sûr que l’ambiance sera festive au Casino ce vendredi pour la soirée du 80e anniversaire du club !

2. Vert Le vert était la couleur à porter dans les deux gros derbies qui ont retenu l’attention lors de cette journée. En R2, Aubel a finalement pris la mesure d’une équipe d’Ensival qui a pourtant longtemps eu les commandes de la partie. Il a fallu un match énorme de Gerarts (42pts) pour ne pas stopper la belle série aubeloise en championnat. En laissant leur compteur défaites à 3, les Verts peuvent prétendre à une place sur le podium. En P2, c’est Theux qui poursuit une belle remontée au général. En s’imposant dans le derby au BC Verviers B, les Verts se replacent dans le Top 5 et on les voit bien lutter pour les toutes premières places au second tour.

3. Bleu Les Ensivalois étaient bleus de rage après avoir laissé filer le derby à Aubel. Une fois de plus, les Bleus d’Antoine Massart ont bien joué face à une grosse pointure mais ne gagnent pas. "Cela devient dur mentalement", reconnaissait le T1. Pepinster était, lui, bleu de peur à Bruxelles lors des émeutes qui ont fait suite au match des Diables. Mais heureusement, les Bleus sont revenus avec un quatrième succès.