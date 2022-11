Une décision prise au regard des résultats sportifs qui font état de neuf revers pour deux succès et d’une inquiétante avant-dernière place dans le championnat de R1.

C’est l’actuel assistant-coach, Bruno Dagnely, qui reprendra le groupe en main dès ce mardi tout en conservant la direction de sa P2. Il aura une dizaine de jours pour préparer l’importantissime déplacement à Ans (dernier) avant d’entamer un travail de plus longue haleine visant à rendre confiance et efficacité à un groupe duquel on attendait beaucoup mieux cette saison.

Voici le communiqué du club :

"Après les résultats de notre premier tour largement en dessous de nos espérances, nous avons vu Quentin coach de notre R1 ce lundi et malheureusement nous avons décidé de ne pas continuer l’aventure. Nous tenons vivement à remercier Quentin pour le travail accompli et pour son implication tant sportive qu’humaine dans le projet de notre club. Quentin ne porte évidemment pas toute la responsabilité de nos résultats décevants. Il appartiendra à Bruno Dagnely d’essayer de trouver les solutions pour remettre l’équipe à une place plus conforme à nos ambitions initiales."