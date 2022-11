Défaite inquiétante pour la SRU

Buts: Schmitz (1-0, 4 et 2-0, 12), Paasch (3-0, 22), Passalacqua (3-1, 56), L. Aelens (3-2, 72)

Carte rouge à Verviers: Mathieu (44e, 2cj.)

"Ce n’était pas mal en 1re mi-temps, on a concrétisé nos occasions, positive Björn Cormann, le défenseur de Lontzen. La 2e période est à oublier, nous n’avons plus gagné un duel et c’était très imprécis dans le passing."

"Après 20 minutes catastrophiques, c’est déjà 3-0 et on se permet encore un bête carton rouge, peste Cédric Flon, le T1 du Skill. J’ai aimé la réaction après la mi-temps mais il était déjà trop tard."

Xhoffraix 1 – Spa 1

Buts: Jor. Heindrichs (0-1, 25), Dandrifosse (1-1, 66)

"Nous avons dominé au niveau de la possession jusqu’au 0-1 que nous encaissons sur une frappe lointaine, raconte Sylvain Henrard, le T1 xhoffurlain. Nous avons ensuite un peu perdu les pédales. Après la pause, nous avons égalisé, inscrit un 2e but annulé pour un hors-jeu inexistant et obtenu d’autres ballons chauds sans parvenir à la pousser au fond."

"Personne ne croyait en nous mais je sentais bien ce match malgré 6 ou 7 absents, note Steve Paquay, le coach spadois. On les a fait s’énerver en ouvrant la marque. Je dois être honnête, nous avons été acculés mais on a tenu et on aurait même pu mieux jouer les reconversions."

Saint-Vith 5 – Lambermont 0

Buts: Mulkin (1-0, 52 et 2-0, 55), Frère (3-0, 58), Boveroux (4-0, 78), Rogister (5-0, 90)

"Lambermont fermait bien le jeu et nous n’avons jamais été réellement dangereux jusqu’à la pause, explique Thierry Polis, le mentor saint-vithois. Avec un pressing haut, on a rapidement marqué le 1-0 qui nous a totalement libérés."

"Malgré nos nombreux absents, nous avons réalisé une excellent 1re mi-temps, lance Quentin Demollin, le coach lambermontois. Saint-Vith n’avait pas été très dangereux, nous étions sur la bonne voie. Malheureusement, on a pris 3 buts en 5 minutes, tout était dit. Le score est forcé, la mentalité était top."