Évolution du score: 10e: 17-13, 20e: 35-31 (18-18), 30e: 49-39 (14-8), 40e: 60-49 (11-10).

HERVE-BATTICE: Cosentino 14, Collignon 5, David 11, Henrard 5, Borlée 0, Lizin 2, Bonvoisin 13, Poussart 5, Antoine 5.

"Nous n’encaissons que 18 points en seconde mi-temps, c’est sans doute une des raisons de notre succès", se réjouit Alain Denoël, le coach de Herve-Battice. "Nous avons contrôlé le rebond et limité nos pertes de balle en deuxième mi-temps, ce qui nous a permis de nous forger une belle avance. Plusieurs joueuses ont tiré leur épingle du jeu et on a retrouvé une belle solidarité défensive quand nous en avons eu besoin."

Le premier acte était disputé, le collectif de Herve-Battice était en place mais défensivement, les Jaunes avaient du mal à contenir Camille David, auteure de 7 points en 4 minutes. La suite était tout aussi disputée, le duo Decors-Gonze livrait une belle bataille au tandem Bonvoisin-Cosentino. Antoine s’invitait à la fête et donnait 4 points d’avance à ses couleurs (20e: 35-31).

Herve-Battice profitait de la reprise pour porter rapidement son avance à une dizaine de points grâce à un collectif bien huilé et avec une excellente Cyrielle David. Malgré quelques frayeurs encore, les Fromagères assuraient.

Liège Panthers B 73 - RBC Pepinster 53

Évolution du score: 10e: 12-12, 20e: 31-30 (19-18), 30e: 52-43 (21-13), 40e: 73-53 (21-10).

RBC PEPINSTER: Colson 4, Van Bladel 3, Vanaubel 5, Milanovic 6, Leemans 13, Bourlioux 12, Scholtis 3, Schoonbroodt 4, Abinet 3.

Les Pepines sont bien, rentrées dans le derby disputé chez le voisin liégeois. "Mais on rate quelques shoots faciles ce qui permet à nos hôtes de revenir et de mener d’un point à la mi-temps", explique Pascal Chardon, le coach visiteur. "Puis on recommence mal le troisième quart et on n’a pas su revenir dans le match par la suite. Gros match des deux joueuses de D1 avec une Peeters à 27 points."