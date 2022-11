Richelle tenu en échec à Habay: « Mitigé »

Pourtant, quelle transformation au second acte ! Benoît Waucomont tentait un joli coup de poker en faisant entrer aux avant-postes Benoît Simon, habituellement défenseur central. C’est lui qui, de la tête puis d’une solide frappe, allait permettre à Richelle de repartir avec un point. Et même un petit goût de trop peu pour les Richellois qui joueront les vingt dernières minutes en supériorité numérique. Mais le score est finalement logique puisque chaque équipe a pris une mi-temps à son compte.

"C’est un sentiment un peu mitigé. Si on avait gagné, ce n’aurait pas été un vol mais au vu de la première mi-temps, on est tout de même content d’être revenu au score, même si on a eu les occasions pour gagner", commente Benoit Waucomont (T1 richellois). "Ils nous ont mis en difficulté avec leur 4-4-2 qui nous a empêchés de développer notre jeu. D’abord on n’a pas su s’adapter et puis, à la mi-temps, j’ai tenté d’apporter un point d’ancrage devant avec B. Simon, qui est pourtant défenseur central, afin de garder le ballon plus haut. Et ça a bien marché. Revenir d’Habay avec un point c’est plutôt une bonne opération car, avec Aywaille, ce sont des équipes qui proposent un beau football avec de très bons joueurs."

Habay 3 – Richelle 3

Arbitre: A. Delhaye.

Carte rouge: Serwy (71e).

Cartes jaunes: Molinari, Pezzin, Thys, Simon, Vélégan.

Buts: Léonard (8e, 1-0), Copette (16e, 2-0), Boulton (18e, 2-1), Vialette (24e, 3-1), Simon (57e, 3-2), Simon (65e, 3-3).

HABAY: Reichert, Vialette, Gillet, Grevisse, Reyter, Poncelet, Déom, Ajavon (90e Widart), Copette (77e Toussaint), Léonard (45e Serwy), Molinari (90e Jacob).

RICHELLE: Rausin, Simon, Halleux B. (64e Halleux T.), Thys, Meys (81e Thomas), Boulton, Pezzin, Leroy, Lanckohr (45e Servais), Weber (45e Vélégan), Custinne.