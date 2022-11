Buts: R. Christoph (0-1, 25e), H. El Messari (0-2, 65e), R. Reiners (0-3, 86e).

Vendredi, Honsfeld B est allé s’imposer sans trop de difficultés à Lontzen B. "La première période a été plus équilibrée, mais ils n’ont eu qu’une seule occasion, analyse le coach visiteur, Raymons Heiners. On leur a été supérieur après le repos et notre victoire est largement méritée. Avec un peu plus de réussite, on aurait même pu encore aggraver le score." Cette victoire fera du bien avant un déplacement compliqué à Malmundaria B.

Oudler 3 – Heusy B 0

Buts: A. Verbaarschot (1-0, 30e), G. Coumont (2-0, 86e), A. Kleis (3-0, 90e).

Jean-Claude Léonard espérait une défaite honorable et ses joueurs ont bien entendu le message. Ils ont tenu tête au nouveau leader de la série, qui n’a réussi à se rassurer qu’en toute fin de match. "Ils ont joué en bloc derrière et nous ont empêchés de trouver la solution offensivement", résume le coach d’Oudler, Manuel Mutsch. Son confrère, Jean-Claude Léonard ne pouvait que se montrer satisfait de ses gars "qui ont redressé la tête", dixit le coach heusytois.