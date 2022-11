Buts: Corman (1-0, 51e), Rompen (2-0, 75e)

"Avant la pause, ils nous ont fort embêtés avec leur pressing", explique le mentor Grégory Degotte. "Il a fallu réajuster puis les Hautes Fagnes n’ont plus eu voix au chapitre."

"Après le premier but, certains ont baissé les bras et on est alors retombé dans nos travers. Il va falloir rectifier ça au plus vite", dixit le coach fagnard Grégory Hendrick.

RCS Verviers 2 – Trois-Ponts 0

Buts: Mejdoubi (1-0, 25e), Deraoui (2-0, 70e)

"Nous avons livré un excellent match et on est en train de confirmer" se félicite le technicien verviétois Gabriel De Luca. "Le seul bémol est qu’on ne concrétise pas assez nos occasions."

"Vu les absents, je ne suis pas mécontent de l’attitude de mes joueurs", avance son homologue Grégory Rondeux. "Ils ont respecté le plan mis en place et embêté une équipe de Verviers trop forte pour nous."

Waimes Faymonville 0 – Weywertz 1

Buts: Ro. Boemer (0-1, 60e)

"On savait qu’on n’allait pas assister à un festival de buts. Après une première mi-temps encourageante, on encaisse sur une erreur puis on retombe dans le doute", regrette le T1 waimerais Jean-Claude Sonnet.

"On retiendra essentiellement la victoire", lâche le tacticien de Weywertz Benjamin De Vuyst. "On s’est à nouveau montré brouillon et on a compliqué les choses. Ce match devait être plié à la pause."

Emmels 0 – Sart 1

Buts: Balhan sur pen (0-1, 36e)

"On a fait un match magnifique et j’ai félicité mes joueurs. Notre seule erreur a amené le penalty. Par contre, l’arbitre n’en siffle pas un pour nous en 2e mi-temps, c’est scandaleux", peste le mentor d’Emmels Ben Lousberg.

"On n’a pas été glorieux et on ne retiendra que les trois points. C’était un match compliqué contre une équipe d’Emmels qui a joué", commente enfin le coach sartois Rudy Siebenbour.