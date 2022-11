Buts: Raposo sur pen (1-0, 90e), Delcour (1-1, 90+3).

"Saive nous a très bien pressés dans les 25 premières minutes. Après cela, nous avons été au-dessus de Saive. Après avoir concédé un penalty à la 90e, nous héritons d’un dernier coup franc sur lequel notre gardien monte et égalise. C’est un bon point chez le deuxième, mais il nous laisse un goût de trop peu. Nous restons sur cinq rencontres sans défaites", se réjouit le joueur-entraîneur batticien Benjamin Marechal.

Blegny 3 – Olne 0

Buts: Thielen (1-0, 6e), Fadli (2-0, 12e), Leclerq (3-0, 91e).

"Les semaines se suivent et se ressemblent pour nous. On rate encore beaucoup d’occasions, mais le mal est collectif. Tous mes joueurs doivent comprendre que l’on attaque ensemble et que l’on défend ensemble", explique le chef de meute olnois Boris Lambert.