« On avait tout à perdre », dit Éric Vandebon (Raeren-Eynatten) après le succès à Givry

On assistait à la première de Mohammed Fadhi à la tête de l’équipe de Givry, face à Raeren-Eynatten. L’ancien T2 devait composer avec quatre titulaires blessés, dont les deux premiers gardiens. Du coup, c’est le jeune Mahameth Ndiaye, 16 ans, qui prenait place entre les perches. Il réalisait d’ailleurs une bonne première mi-temps et malgré la domination de Raeren-Eynatten, les Ardennais rentraient aux vestiaires avec un seul but de retard.