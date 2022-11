Niro (Aubel) après le partage à Fize: « Il y a 2 mois, nous ne serions pas revenus au score »

Très vite, les locaux semblaient dans de bonnes dispositions. Un corner de Wagemans tombait sur la tête de Licour qui plaçait à côté. Petit à petit, Aubel trouvait ses marques et s’investissait de plus en plus même si les visités mettaient encore de temps en temps le nez à la fenêtre sur des actions de Wagemans et de Licour, bien en jambes. Toutefois, le danger se rapprochait de plus en plus pour les Blancs. Diallo voyait son but annulé pour un hors-jeu logique. Dans la foulée, Firquet, très attentif, sortait les gestes salvateurs devant Temsamani et Diallo. Ouf, la parité était maintenue juste avant la pause.

À la reprise, avec la montée, les hommes du plateau de Herve affichaient leurs qualités athlétiques. Remacle servait idéalement Temsamani qui se heurtait à l’excellent Firquet. "On n’est pas rentré dans la partie, hurlait Olivier Parmentier, le T1 local. Il faut plus d’envie et de volonté." Des qualités qui avaient encore fait défaut le week-end passé face à Hombourg.

Un centre de Colling pour Diallo

Malgré ces manquements, les Hesbignons restaient dans la partie. Leur entrejeu peinait. Il n’arrivait pas à trouver une régularité pour soulager la défense et, sur la relance, à servir dignement les attaquants. Toutefois, une tête de Gillard sollicitait toute la vigilance de Beckers. Sur une maigre approche offensive, les protégés de Parmentier ouvraient le score. Wagemans, de la droite, distillait un corner millimétré que Licour, à l’affût, concrétisait de la tête (1-0).

Un viatique fébrile évidemment qui ne demandait qu’à être bousculé par des Verts en pleine santé. Et de fait, un coup franc, inutilement concédé par Sbaa à la limite du rectangle, donnait l’opportunité à Colling de travailler un centre pour mobiliser Diallo qui ne se loupait pas (1-1).

Meurtri, Fize réagissait dans les dernières minutes. Demaerschalk, de la tête, se heurtait à un réflexe trois étoiles de Beckers. Le dernier rempart remettait une couche sur un essai de Wagemans. "Je vis une grande frustration", assurait Tony Niro, le coach aubelois. "Nous n’avons malheureusement pas su doubler la mise pour nous mettre à l’abri. C’était un déplacement difficile. Mais nous sommes venus pour jouer au football. Il y a deux mois d’ici, nous ne serions pas revenus au score. Ce 13 sur 15 nous permet de sortir du trou dangereux. Le but de Diallo va lui faire du bien."

Arbitre : M. Henrot.

Carte rouge : Parmentier (53e, deuxième jaune).

Cartes jaunes : Nzembo, Mignon, Eyckmans ; Diallo, Charef.

Buts: Licour (1-0, 71e), Diallo (1-1, 88e).

FIZE : Firquet, Nzembo, Sbaa, Reuter, Damsin, Wagemans, Vandervost, Mignon (68e Eyckmans), Demaerschalk, Licour (86e Mihesso), Gillard.

AUBEL : Beckers, Lahaye (76e Willem), Cuypers (66e Colling), Diallo, Charef, Remacle, Ernst, Spits, Temsamani (81e Kerff), Pauporte, Niro.