Evolution du score: 10: 20-21, 20: 40-49 (20-28), 30: 60-77 (20-28), 40: 88-86 (28-0).

RBC AUBEL: Grooteclaes 1, Gorlé 4, Liégeois G. 12, Gerarts 42, Perin 10, Bousmanne 9, Lambot 2, Albert 2, Liégeois B. 4, Glaude 2.

RABC ENSIVAL: Walraff 28, Genet 11, Erkenne 9, Schoonbroodt 8, Beaujean 0, Horris M. 4, Pitz 10, Horris V. 1, Sanzone 2, Hanus 13.

"J e n’ai pas retrouvé mon équipe derrière malgré quatre changements défensifs", constate Claude Ernotte qui reconnaît commettre un petit hold-up dans le derby face à Ensival. "On était battu avant tout au niveau de l’envie. Il a fallu un très grand Gerarts et un Perin qui se sacrifie pour l’équipe pour nous en sortir."

Aubel a pris le meilleur départ (10-3) forçant très vite Ensival à griller un premier temps-mort. Réaction à la clé et retour à 12-10 (5e). Le moment d’entrer le géant Bousmanne dans les rangs herbagers pour repartir à 17-12 (8e). Mais Erkenne (2x3pts) remettait les siens aux commandes (17-19). Ensival se dégageait même un réel avantage (14e: 26-36) au début du second acte, les visiteurs affichaient leurs prétentions. Aubel ne pouvait empêcher son hôte de virer en tête (40-49).

Mis en confiance, Ensival augmentait son avantage (24e: 44-60). Difficile pour Aubel de trouver la solution défensive tant le danger venait de partout. On notait un écart maximal de 21 points (28e: 54-75). Gerats rapprochait pourtant les siens (67-77) et Perin sortait de sa boîte (33e: 70-77). Gerarts – 42 points – décidait de l’issue du match. Non content d’avoir ramené les siens, il rentrait un trois points (87-85) à quatre secondes du terme et convertissait ensuite un lancer franc suite à une technique pour le banc visiteur.

"On a manqué d’intelligence et la frustration de voir revenir nos adversaires a fait que nous n’étions plus concentrés sur notre match", peste Antoine Massart, le coach ensivalois qui passe encore à côté d’une victoire face à une grosse pointure. "Quatre semaines qu’on joue bien mais qu’on ne prend pas les points, cela devient compliqué mentalement…"