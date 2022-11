La belle opération du RFC Liège

Face à une équipe très jeune et décimée par les absences, certains se demandaient à quelle sauce allaient être mangés les Zébrions et faisaient de cette partie une simple formalité pour une troupe liégeoise ambitieuse. Ce ne fut jamais le cas et pour conquérir cet important succès, les Sang et Marine ont dû faire preuve de beaucoup de patience tant l’opposition offerte était de qualité. Juste avant la pause et après que les locaux héritaient de deux belles opportunités, Mputu voyait son tir fracasser la latte et rappelait à ses hôtes la réalité des choses.