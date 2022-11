José Riga était fâché après le nul de Visé contre Dessel: « C’est une faute professionnelle »

Ce discours reflétait bien une rencontre qui ressemblait à une simple formalité. Entre les 33e et 48e minutes, Visé aurait pu inscrire quatre buts, mais les reprises de Cascio et N’Guessan n’étaient pas aussi précises que celles de Bonemme et Hendrickx. Sans raison, les Visétois ont donné le sentiment d’arrêter de jouer, pour le plus grand bonheur des Anversois, qui ont pu se contenter de se montrer plus hargneux pour prendre un point inespéré.

Ce constat aurait été balayé après le penalty de Jonathan Hendrickx si, en supériorité numérique, les Visétois n’avaient pas reculé et perdu deux duels pour offrir l’égalisation sur un plateau dans les dernières secondes. "Nous avons développé du beau jeu en première période, mais je ne sais pas ce qui s’est passé par la suite, analysait le capitaine, double buteur. Une question de mentalité ? Je ne sais pas, mais nous connaissons trop de hauts et de bas. Nous avons reculé et Dessel a joué avec ses forces en se montrant plus mordant dans les duels."

Les plus optimistes retiendront cette envie visétoise de développer un jeu construit, au sol avec beaucoup de réflexion à la construction. Une ambition saine, qui doit davantage se matérialiser au bilan comptable car, comme le fait remarquer José Riga, il y avait moyen de "prendre plus de points lors des trois dernières semaines."

Visé 3 – Dessel 3

Arbitre: M. Malhaise.

Carte rouge: Cerigioni (85e, 2 jaunes).

Cartes jaunes: Vanhaen, Essikal, Cascio.

Buts: Cerigioni (0-1, 17e), Bonemme (1-1, 36e), Hendrickx (2-1, 45e), Versmissen (2-2, 69e), Hendrickx sur pen. (3-2, 87e), Loshi (3-3, 90e+1).

VISÉ: Mignon, Hendrickx, Essikal, R. Wilmots, Englebert, Bonemme, El Harrak (70e Quintais), Gerits, Cascio, M. Wilmots (78e Perseo), N’Guessan (70e Gilon).

DESSEL: Geladé, Ghislain, Smolders, Haagen, Goor (46e Swerten), Versmissen, Vanhaen, Osei-Berkoe, Geukens (59e Loshi), Mekkaoui (66e Coeckelbergs), Cerigioni.