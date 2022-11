Pourtant, les visiteurs se font prendre à froid dès la sixième minute lorsque (après une perte de balle calaminoise dans le milieu de terrain) le flanc droit sprimontois Cokgezen déborde, et centre au second poteau où se trouve Ngieme qui n’a plus qu’à conclure (1-0). Il n’en fallait pas plus pour donner des ailes aux Sprimontois. Dorian Jeunehomme verra sa reprise de la tête passer juste au-dessus de la barre transversale (11e).

C’est ensuite un face-à-face entre David Hernandez et le gardien Amaury Joiris, que ce dernier remporte (15e). Un peu avant la demi-heure (26e), l’attaquant des Carriers Arnold Ngieme est lancé en profondeur sur le côté gauche. Le portier des Germanophones Amaury Joiris sort, mais l’ancien attaquant de l’UCE Liège anticipe en lobant Joiris pour donner un viatique confortable aux siens (2-0). "Même si la première période n’était pas bonne, nous donnons encore une fois deux buts", peste le coach calaminois Alex Digregorio. Les visiteurs s’offrent pourtant une belle occasion avant la pause, via Yassine Bennane, mais le dernier rempart sprimontois Preharpe s’interpose brillamment. Secoués à la pause, les hommes d’Alex Digregorio poussent pour revenir, et réduiront le score à vingt-deux minutes de la fin, via un but de la tête de Marvin Van Melsen. Les Calaminois jetteront alors toutes leurs armes offensives dans la bataille. Bennane se heurte une nouvelle fois à Preharpe, avant qu’Aristode Lufuankenda ne voit sa frappe repoussée par un défenseur sur la ligne. Les Canaris puniront par deux fois les Germanophones en contre, via Reda Cokgezen qui marquera le 3-1 et le 4-1 dans les dix dernières minutes de la rencontre (83e et 87e).

"Je suis vraiment fier de mes gars et de mon staff. Mon staff et moi, nous les faisons bosser dur pendant la semaine. On ne leur fait pas de cadeau. Nous avons réalisé notre plus belle première période", souligne avec fierté le T1 sprimontois Patrick Fabère. En face, le tacticien des Vert et Blanc Alexandre Digregorio était déçu. "On a été plus présent en seconde période, avec des temps forts et des occasions. À 2-1, nous avons joué à sept devant, mais Sprimont nous a punis en contre."

Sprimont 4 – La Calamine 1

Arbitre: M. Urbain.

Cartes jaunes: Jeunehomme, Di Bernardo, Legenvre, Lufuankenda.

Buts: Ngieme (1-0, 5e ; 2-0, 26e), Van Melsen (2-1, 68e), Cakgezen (3-1, 81e ; 4-1, 83e).

SPRIMONT: Preharpe, Duchnik, Fall, Lambrechts, Gashi, Jeunehomme (55e Bah), Di Bernardo (75e Camara), Gerstmans, Cokgezen, Hernandez (67e Sangare), Ngieme (87eNelissen).

LA CALAMINE: Joiris, Smits, Volont, Cornet, Lazzari (62e Van Melsen), Aritz (77eBelle), Islamovic (46e Legenvre), Hubert, Bennane, Lufuankenda, Bultot.

Marvin Van Melsen: « On a montré trop de suffisance »

Un but pour Van Melsen.. ©ÉdA Ph. Du.

"On a été mauvais en première mi-temps, mais on a eu des occasions", indique le buteur calaminois du soir Marvin Van Melsen. Les Calaminois semblaient pourtant prévenus du danger de ce déplacement à Sprimont. "Je me sentais bien, et ce but me fait du bien. Malheureusement, on a montré trop de suffisance en première période. Le coach l’avait pourtant répété mardi, jeudi et encore avant le match."

Même Jordan Remacle (suspendu ce samedi soir) a poussé une "gueulante" après la rencontre. "Il a raison. Il n’a pas aimé notre suffisance. On doit éviter de se dire que l’on est La Calamine et que cela va passer comme cela. Je pense que l’on est assez intelligent pour se remettre en question", conclut l’attaquant.