Évolution du score: 10: 18-16, 20: 33-34 (15-18), 30: 48-58 (15-24), 40: 60-70 (12-12).

RBC PEPINSTER: Halkin 1, Pirson 4, Maucourant 12, Francœur 10, Delsaute 9, Deblond 0, Nyssen 10, Wintgens 9, Maréchal 15.

C’est donc en train et au grand complet que les Pepins se sont rendus dans la capitale ce dimanche après-midi pour défier la solide équipe du Royal IV. Ces derniers ne regretteront pas d’avoir laissé leur voiture à la maison…

"C’est un peu chaud ici, les autopompes sont à la sortie et on ne sait pas comment on va sortir", expliquait Pascal Horrion au moment de penser à quitter Bruxelles. "Des gens sautent sur les voitures bien qu’il y ait des occupants dedans… Et lorsqu’on a ouvert une petite porte pour tenter de sortir, on a dû la refermer aussi vite à cause des gaz lacrymogènes à l’extérieur…"

C’est finalement seulement sur le coup de 18h15 que Pepinster a pu envisager son trajet de retour. Avec, point positif, une quatrième victoire en poche. "Une superbe victoire acquise dans des conditions très difficiles", poursuit le coach pepin. "Il n’y avait pas un supporter dans la salle et déjà durant la rencontre on sentait les tensions à l’extérieur. C’est une bonne grosse zone durant quarante minutes qui nous a permis de nous imposer."

Match retour dès samedi prochain au hall du Paire cette fois puisque le calendrier est ainsi (bizarrement) établi.